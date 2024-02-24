MİT’ten PKK’nın sözde sorumlusuna operasyon... Avrupa’ya kaçamadan yakalandı

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MİT, PKK’nın üst düzey sorumlularından “Mazlum Mardin” kod adlı Murat Kızıl’ı yakın takibe aldı. Adım adım izlenen Kızıl’ın yurtdışında saklandığı yer belirlendi. MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmaların ardından PKK’lı Kızıl, Avrupa’ya kaçmak isterken yakalandı.
TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ
Türkiye’ye getirilen Kızıl, sorguya alındı. Terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015 yılında katılan terörist, Suriye ve Irak’ta örgütte sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Birçok eyleme katılan Kızıl, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranıyordu.