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MİT’ten PKK’nın sözde sorumlusuna operasyon... Avrupa’ya kaçamadan yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Emniyet Genel Müdürlüğü
MİT’ten PKK’nın sözde sorumlusuna operasyon... Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

MİT, sınır ötesinde yürüttüğü film gibi bir operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Murat Kızıl’ı Avrupa’ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

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MİT, PKK’nın üst düzey sorumlularından “Mazlum Mardin” kod adlı Murat Kızıl’ı yakın takibe aldı. Adım adım izlenen Kızıl’ın yurtdışında saklandığı yer belirlendi. MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmaların ardından PKK’lı Kızıl, Avrupa’ya kaçmak isterken yakalandı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Türkiye’ye getirilen Kızıl, sorguya alındı. Terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015 yılında katılan terörist, Suriye ve Irak’ta örgütte sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Birçok eyleme katılan Kızıl, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranıyordu. 

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#MİT#PKK#Emniyet Genel Müdürlüğü

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