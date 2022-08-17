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MİT’ten PKK/YPG’ye yeni darbe

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#MİT#PKK#YPG
MİT’ten PKK/YPG’ye yeni darbe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

MİT, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde ‘Kamışlı eyaleti yöneticisi’ Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi. Yağan’ın sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırı talimatlarını verdiği öğrenildi.

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SON dönemlerde Irak ve Suriye’de PKK’nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlarıyla dikkat çeken MİT, bu sefer de terör örgütü PKK/PYD’nin en güçlü olduğu ve “kalesi” olarak nitelendirdiği Kamışlı’da operasyon yaptı. MİT saha ajanlarının yaptığı çalışmada ‘Dijvar Silopi’ kod adlı Muhsin Yağan’ın Suriye’nin kuzeyine, Kamışlı kentine geçtiği belirlendi. PKK-YPG’nin sözde ‘Kamışlı eyaleti yöneticisi’ pozisyonuna getirilen Yağan’ı takibe alan saha ajanları, uygun zaman ve koşullar oluşunca operasyon için bilgi aktardı. Bunun üzerine Kamışlı’ya sızan MİT operasyonel ekibi ve saha ajanları, Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi.

KARAYILAN YOLLAMIŞ

Terör örgütü PKK’ya 1990’lı yıllarda katılan Yağan, Türkiye’de Şırnak kırsalında faaliyet yürüttükten sonra Irak-Kandil, İran-Kelareş, Irak-Zap, Gare, Metina, Mahmur bölgelerinde sözde sorumlu düzeyde görevlerde bulundu. Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan’ın talimatıyla Suriye Kamışlı’ya geçen Yağan’ın, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu, sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik yeni saldırı talimatlarını verdiği öğrenildi.

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MİT’ten PKK/YPG’ye yeni darbe

SOYLU: TENDÜREK TERTEMİZ

“Eren Abluka-32” operasyonu kapsamında jandarma, Tendürek Dağı’nda çalışma yürüttü. Aranan teröristler listesinin Turuncu kategorisinde bulunan “Evindar” kod adlı Tuğba Tambahçeci ile gri kategoride yer alan “Eylem” kod adlı Devlet Taşir etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Tendürek tertemiz. 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledik” dedi.

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#MİT#PKK#YPG

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