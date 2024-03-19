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MİT'ten operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

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#MİT#TERÖR#Irak
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 11:26

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi

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MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla Bilen’in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bilen’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ BULUYORDU

Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı.

MİTten operasyon PKK/KCKnın sözde sorumlularından Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

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#MİT#TERÖR#Irak

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