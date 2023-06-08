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MİT'ten nokta operasyon: Gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Süleymaniye#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:45

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

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MİT, saha ajanları vasıtası ile terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen ve ekibinin kullandığı alanı tespit etti. Dikkat çekmemek için bölgedeki ajanların sık sık değiştirildiği çalışmada, Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

MİTten nokta operasyon: Gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yerel istihbarat ağındaki ajanlar ile yeri ve konumu tespit edilen Öğmen'in etkisiz hale getirilmesi için Süleymaniye kentinin Çemçemal kırsalında operasyon düzenlendi. Terörist Öğmen, beraberinde bulunan tabur sorumlusu 'Mazlum Koçer' kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri 'Ararat Tolhildan' kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile etkisiz hale getirildi.

MİTten nokta operasyon: Gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

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1993 yılında katıldığı örgütte uzun yıllar faaliyet gösteren ve Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden Öğmen'in, PKK/KCK yöneticilerinden biri olduğu belirtildi.

MİTten nokta operasyon: Gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MİT#Süleymaniye#Operasyon

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