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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Fatma Sakana
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 09:22

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirdiği 10 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK/PAJK'ın sözde koordinasyon üyesi 'Sorhin Rojhilat' kod adlı Fatma Sakana'yı Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

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MİT'in saha ajanlarının istihbaratı ile Fatma Sakana'nın, Beytüşşebap'taki güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemde yer aldığı öğrenildi. Sakana, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. Terörist Sakana, MİT'in Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 

MİTten nokta operasyon: PKKnın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak/Beytüşşebap'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği 10 askerin şehit olduğu eylemin faillerinden Sakana, Irak'ta bulunduğu dönemde, kadın örgüt mensuplarına ilgisiyle bilinen PKK'nın sözde sekretarya sorumlusu Duran Kalkan ile birlikte faaliyet yürüttü. Sakana'nın örgüt içindeki yükselişlerinin Duran Kalkan ile yakınlığı sayesinde olduğu öğrenildi.

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MİTten nokta operasyon: PKKnın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

Fatma Sakana, 2006 yılında İran'dan örgüte katıldı. 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü. Bu dönemde güvenlik güçlerine karşı eylemlerde yer aldı. 2014'te Suriye'ye geçen Sakana, uzun süre PKK/YPG Ayn El Arab sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttü, akabinde Irak'a geçti. Süleymaniye ve Hakurk alanlarında aktif olarak yer aldı. 2018'de Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı'nda sözde sorumlusu oldu. 2021'de tekrar Suriye'ye geçti. PKK/YPG-YPJ bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Sakana, ayrıca PAJK sözde koordinasyon üyesiydi. 

MİTten nokta operasyon: PKKnın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Fatma Sakana

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