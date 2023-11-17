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MÄ°T, PKK/YPGâ€™nin Ä°deolojik Alan Sorumlusu Ä°dris Serhat kod Ali SUBAÅžIâ€™yÄ±, Suriyeâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

TerÃ¶rden hakkÄ±nda aranma kaydÄ± bulunan SUBAÅžI, kurulduÄŸu ilk dÃ¶nemde Ã¶rgÃ¼te katÄ±ldÄ±. PKKâ€™nÄ±n Irak ve Suriyeâ€™de bulunan Ã¼st dÃ¼zey sorumlularÄ±yla yakÄ±n iliÅŸki iÃ§erisindeydi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ideolojisini kadrolara aktarma alanÄ±nda sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. TerÃ¶rist Ali SUBAÅžI, Ã¶rgÃ¼t ideolojisine hÃ¢kimiyetinden dolayÄ± her kademeden Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± nezdinde saygÄ± gÃ¶rmekteydi.

MÄ°Tâ€™Ä°N SAHA AJANLARI TESPÄ°T ETTÄ°

Ä°dris Serhat kod Ali SUBAÅžI, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rerek kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan mensuplarÄ± Ã¶rgÃ¼te kazandÄ±rma konusunda Ã¶nemli bir role sahipti. MÄ°T, bÃ¶lgedeki Ã¼st dÃ¼zey sorumlularÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine deÄŸer verdiÄŸi terÃ¶rist Ali SUBAÅžIâ€™yÄ± hedef listesine ekledi.

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MÄ°T, saha ajanlarÄ±ndan intikal eden anlÄ±k nitelikli bilgilerle faaliyetlerini adÄ±m adÄ±m takip etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± PKKâ€™lÄ± SUBAÅžIâ€™ya yÃ¶nelik operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. MÄ°T, alÄ±nan nitelikli istihbaratla birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± hassas Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde tespit ettiÄŸi terÃ¶rist Ali SUBAÅžIâ€™yÄ± nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK, TERÃ–RÄ°STÄ°N Ã–LÃœMÃœNÃœ FARKLI DUYURDU

PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, Suriyeâ€™deki tabanda kÄ±rÄ±lmaya neden olmamasÄ± amacÄ±yla Ali SUBAÅžIâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, â€˜kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle hastanede tedavi gÃ¶rmekte iken Ã¶ldÃ¼â€™ ÅŸeklinde duyurdu. Ã–rgÃ¼t, MÄ°Tâ€™in nokta operasyonunu, korku ve paniÄŸe neden olmamasÄ± amacÄ±yla gizledi. MÄ°Tâ€™in, Suriyeâ€™deki kadrolar arasÄ±nda Ã¶nemli bir konuma sahip olan Ali SUBAÅžIâ€™yÄ± etkisiz hale getirmesinin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, ideolojik alan ve eÄŸitim faaliyetlerinde tahribe neden olduÄŸu belirtiliyor.

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Ä°DRÄ°S SERHAT KOD ALÄ° SUBAÅžI KÄ°MDÄ°R?

Askerlikten kaÃ§arak 1987â€™de PKKâ€™ya katÄ±lan Ali SUBAÅžI, Ã¶rgÃ¼te katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ilk yÄ±llarda TÃ¼rkiye iÃ§erisinde ve Ä°ranâ€™da mÃ¼teakip yÄ±llarda ise Irakâ€™ta Ã¶rgÃ¼t adÄ±na sorumlu dÃ¼zeyde silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirmesi Suriyeâ€™ye yapÄ±lan terÃ¶rist SUBAÅžI, TSK tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ± sÄ±rasÄ±nda Afrinâ€™de Ã¶rgÃ¼t adÄ±na sorumlu dÃ¼zeyde kritik gÃ¶revlerde bulundu. KÄ±rsal alanda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ silahlÄ± faaliyetler sÄ±rasÄ±nda ayaÄŸÄ±ndan yaralanan SUBAÅžI son olarak Suriyeâ€™de Ä°deolojik Alan Sorumlusu olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.