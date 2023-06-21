MİT’ten 3 milyonluk operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın kontrolünde bulunan Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde kritik bir operasyona imza attı. MİT, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların talimatını veren, birçok eyleme bizzat katılan Şehba bölge sorumlusu “Karker Tolhildan” kod adlı Rıdvan Ulugana’yı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine aldı. Bunun üzerine MİT saha ajanları, Ulugana’yı yakın takibe aldı. MİT’in olası bir operasyonuna karşı sürekli yer değiştirerek saklanan ve sahaya az çıkan Ulugana’nın Tel Rıfat’ta bulunduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Kapsamlı bir planlamanın ardından saha ajanlarından gelen son bilgiler doğrultusunda Tel Rıfat’ta nokta operasyon yapıldı. Operasyonda Ulugana, öldürüldü.

MAVİ KATEGORİDE ARANIYORDU

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Öldürülen PKK’lı Ulugana, TSK’nın 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda güvenlik güçlerine karşı çatışmalarda da yer aldı. Nisan 2022’de Suriye’de görevli Polis Özel Harekât birimlerine yönelik düzenlenen saldırı da dahil 2018 ile 2023 yılları arasında bu bölgedeki tüm eylemlere katılıp, eylemlerin planlamasını yapan sorumlu seviyedeki Ulugana, Suriye’de terörden temizlenen bölgelerde Türkiye’nin desteklediğigruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin de planlayıcısıydı. Terörden Arananlar Listesi’nin mavi kategorisinde yer alan Ulugana’nın başına 3 milyon lira ödül konulmuştu.

‘AMANOSLAR’DA BARINAMADI

Terörist Rıdvan Ulugana, 2007 yılında örgüte katıldı. Ardından Irak’ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar’daki eylemlere katılan Ulugana, 2014 tarihinden sonra ise Suriye’ye geçerek örgüt adına Afrin’de operasyon Kuvvetler Komutanlığı ismiyle kurulan birimde tabur komutanı oldu.PKK-YPG’nin Afrin’deki kamp sorumluluğunu da yapıyordu.