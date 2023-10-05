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MİT turuncu kategoride aranan FETÖ firarisi Koray Vural'ı Türkiye'ye getirdi

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#MİT#Terör#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 11:11

Milli İstihbarat Teşkilatı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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Türkiye’de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan’a giden ve Tacikistan’da bulunduğu süreçte örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Koray Vural, Orta Asya ve Tacikistan’daki örgüt faaliyetlerinin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer almaktaydı.

Vural, Tacikistan’da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya Saylorsburg’daki karargahına sık sık giderek talimatlar aldı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Firari FETÖ mensubu Emsal Koç’un Türkiye’ye sınır dışı edilmesi akabinde Tacikistan’dan kaçma planları yapan Koray Vural, hedefine ulaşamadan yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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#MİT#Terör#FETÖ

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