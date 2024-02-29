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‘MİT TIR’ları davasında Erdem Gül’e 5 yıl hapis

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#Mit Tırları#DAVA#Erdem Gül
‘MİT TIR’ları davasında Erdem Gül’e 5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan gazeteci ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Gül katıldı. Erdem Gül son savunmasında, “Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Çünkü gazetecilik suç değildir. Beraat etmek istiyorum, beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın” dedi. Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan takdir indirimi yaparak Erdem Gül’ü 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Kararın açıklanmasının ardından salondan çıkan Erdem Gül, “Dosyada sadece eylem olarak bir haber var. Bu ceza direkt habere cezadır” diye tepki gösterdi. Daha önce 3 ay hapis yatan Gül, cezasının onanması halinde 2.5 yıl daha cezaevinde kalacak. 

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#Mit Tırları#DAVA#Erdem Gül

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