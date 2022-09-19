MİT SİHA’yla vurdu

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye’ye yönelik saldırıları yöneten ‘Rojhat Karakoçan’ kod adlı Mehmet Gürbüz’ü yakın takibe aldı. PKK/YPG’nin Ayn El Arab, Ayn İsa, Sırrin, Tabka ve Rakka’yı kapsayan Fırat Bölge elebaşı olan Gürbüz’ün tüm hareketleri MİT saha ajanları tarafından adım adım takip edildi. Gürbüz’ün PKK’nın etkili olduğu, Türkiye’ye yönelik saldırılarda üs olarak kullanılan Ayn İsa’ya geçtiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Gürbüz ve yanındaki koruması, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurularak öldürüldü.

GRAD FÜZELİ SALDIRI PLANI

MİT, Gürbüz’ün öldürülmesinin ardından PKK/YPG’nin intikam almak için Türkiye’ye yönelik saldırı yapacağı bilgisine ulaştı. Türkiye’ye saldırı için Ayn İsa’daki depolardan Grad füzeleri çıkartan PKK’lılar adım adım takibe alındı. Havadan takibe alınan Grad füzesi ve mühimmat yüklü kamyonet hareket halindeyken yine SİHA tarafından vuruldu. Grad füzesi ve mühimmat imha olurken, kamyonetteki 3 PKK’lı da öldü.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU



2011 yılında Çemişgezek’e bağlı Yenibaş Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırıda yer alan Gürbüz, 2015 yılında Tunceli Pülümür Kalman Tepesi’nde sivil vatandaşların kaçırılması olayına da karışmıştı. Gürbüz, Barış Pınarı Harekâtı öncesi Tel Abyad’a geçerek buradaki PKK’lıları Türkiye’ye karşı organize etti. Tel Abyad ve Resulayn terörden temizlenince PKK’nın Türkiye’ye karşı saldırılarda üs bölgesi olarak kullandığı Ayn İsa’ya geçti. Gürbüz, 2018 yılından bu yana İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası aranıyordu.