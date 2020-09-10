MİT davasında karar çıktı; gazetecilere tahliye

Biri firari 8 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik katıldı. OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, ifadesinde şehit MİT mensubunun fotoğrafları ve bilgilerinin OdaTV’den önce açıklandığını söyleyerek “Bu salondaki herkes biliyor ki; bu davada bir haber değil, tüm haberciliğim cezalandırılmak istendi” dedi. Tutuklu sanıklardan Murat Ağırel ise “Şehitlerimizin fotoğrafları, ad ve soyadları ilk benim tarafımdan değil, günler öncesinden on binlerce kişi tarafından paylaşılmış ve yayılmıştır” diye konuştu. Hülya Kılınç, sadece gazetecilik yaptığını söyledi. Hülya Kılınç ve Murat Ağırel

‘YİNE YATAR YİNE ÇIKARIM’

Barış Terkoğlu da şunları söyledi: “Hapis yattım çıktım, yine yattım yine çıktım, yine yatar yine çıkarım. Kendim için değil, ülkem için, adalet için tek dileğim; kararınız başından sonuna suç olan bu soruşturmanın, bu iddianamenin, bu davanın, bu mütalaanın devamı olmasın.”

Mahkeme, aranın ardından Aydın Keser, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel hakkında “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan beraat kararı verdiğini açıkladı. Terkoğlu ve Ekinci, üzerlerine atılı “istihbarat faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belge ifşa etmek” suçundan beraat etti. Keser, Çelik ve Murat Ağırel’e üzerlerine atılı “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belge ifşa etmek” suçundan 4 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verildi. Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç, “istihbarat faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Cezaevinden çıkan üç kişiye yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Barış Terkoğlu’nun adli kontrolü kaldırıldı. Sanık Erk Acarer’in dosyası ise ayrıldı.