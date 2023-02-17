Miraç Kandili'nde depremzedeler için dua edildi

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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Sur İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de gerçekleştirilen Miraç Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile kutlandı. Camiye gelen vatandaşlardan Mehmet Şimşek, depremi yaşayanlara sabır, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Zor bir süreç, zor bir durum olduğunu ifade eden Şimşek, “Afet bölgelerini gezip o sıkıntıları bire bir gözettik. Ciğerimiz bir kez daha yaralandı. Rabbim bu Miraç gecesini tüm ümmeti Muhammed'i gaflet uykusundan uyandırıp aklıselim ve ümmet bilinciyle manevi duygular içerisinde kardeşliği yüceltmesini diliyorum. Bizim bizden başka kimsemiz yok” dedi.



İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami’de düzenlen kandil programına Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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VAN

Varto ilçesinde H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftü Vekili Tacettin Erciyes, imam hatipler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk’ün sohbetiyle başlayan programda konuşan Varto Müftü Vekili Tacettin Erciyes, günün anlam ve önemine değinerek, "Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O’nu anacağız. İnşallah Varto’muz için hayırlara vesile olur. Başta depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir afeti bir daha bize göstermesin. Bugün bu anlamda hem çocuklarımızla hem gençlerimizle hem Varto’muzun güzel insanları ile beraber olma imkânı veren Rabbimize hamd olsun. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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KAHRAMANMARAŞ

Miraç Kandili, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerin bazı noktalarında çadır mescitlerde idrak edildi. O yerlerden birisi de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Binası önündeki meydana kurulan çadır mescitti. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kandil programında, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Ardından vatandaşlar, yatsı namazını cemaatle kıldı.

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Kandil programını icra eden Sakaryalı imam Murat Polat, Kahramanmaraş'a depremzedelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini söyleyerek, "Din gönüllüleri olarak bizler sahada hem fiziki olarak hem de manevi olarak kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün de malumunuz Miraç Kandili. Burada depremzede kardeşlerimizle birlikte Miraç Kandilini icra ettik, Kur’an-ı Kerim okuduk, vefat eden kardeşlerimizi rahmetle andık, yaralı olan kardeşlerimize şifa diledik. Yüce Mevlam bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ancak şuna şahit olduk; burada inanılmaz bir birliktelik var. Milletimiz kardeşlerimize yardımcı olabilmek için adeta seferber olmuş, adeta birbirleriyle yarışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yatsı namazını kıldıran Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftüsü İhsan Öz ise şunları kaydetti:

"Trabzon’dan dün akşam itibarıyla buraya geldik. Trabzon’da, 'Kahramanmaraş’a gitmek için kimler gönüllü olur' diye sorulduğunda birkaç saat içerisinde 200’e yakın görevlimiz gelmek istedi. Biz de ilk grup olarak buradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için geldik. Dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. Yaklaşık 6 gün boyunca buradaki kardeşlerimiz çalıştıktan sonra diğer grup geliyor. Böylelikle burada kesintisiz bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Miraç Kandili sebebiyle bir program icra ettik. Depremzede kardeşlerimize Yasin Suresi’nden ayetler okuduk. Vefat eden kardeşlerimizin cennete ulaşmasıyla ilgili Allah’a dualar ettik. Hastalarımız için de şifalar diledik. Cenab-ı Hak bize bu acıları bir daha yaşatmasın." Öte yandan, bir yardım kuruluşu ise çadırdan çıkan cemaate kandil simidi ikram etti.

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İZMİR

İzmir'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek kandili idrak etti. Bornova ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla Bilal Saygılı Camii'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Yatsı namazının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesiyle son buldu. İlahilerin de söylendiği programda, depremzedeler ve depremde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

EDİRNE

Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla çok sayıda vatandaş, restorasyonu devam eden, selatin camilerinden Selimiye başta olmak üzere şehirdeki diğer camilere akın etti. Miraç Kandili'ni idrak etmenin sevinciyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde vefat eden vatandaşların üzüntüsünü de yaşayan İslam alemi, ellerini semaya açarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet diledi.

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KOCAELİ

Kocaelili vatandaşlar her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili'nde Fevziye Camii'ne akın etti. Kandil sebebiyle camide Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Kılınan yatsı namazının ardından ise eller, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralı olan vatandaşlar için semaya açıldı.







MALATYA

Malatya’da vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek depremden etkilenenler için dua etti.





ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti.

İSTANBUL

Miraç Kandili, İstanbul'da Eyüp Sultan Camii’nde de eda edildi. Camilere akın eden vatandaşlar “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti. Eyüpsultan Belediyesi hem Miraç Kandili, hem de depremde hayatını kaybedenler için kavurmalı pilav ve helva dağıttı. Helva ve pilav almak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

BİTLİS

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden sonra Bitlis’teki Beşminare Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edilen depremzedeler için kandil programı düzenlendi. Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programı belediye tarafından ikram edilen akşam yemeği ile başlarken vatandaşlara kandil simidi, çocuklara ise şekerler verildi. Kandil programı din görevlileri tarafından okunan mevlid ve ilahilerden sonra İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından dualar edilmesinin ardından sona erdi.