Milyon dolarlardan geriye kalan paradan kişi başı 3.700 TL düşüyor

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Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet, Erzan gözaltında alındığında evinde yapılan aramaya dair polis tutanaklarına ulaştı. Elyazısı tutanaklarına göre İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli dört polis 1O Nisan’da Seçil Erzan’ın Çorlu’daki evine gitti. Saat 23.25’te kapıyı çaldılar. Kapıyı Seçil Erzan açmıştı, hiç direnmedi. Erzan hemen gözaltına alındı. Bu sırada evde ve evin önündeki arabalarda arama başladı. Aramalar yapılırken Erzan, kendine zarar vermemesi veya herhangi bir delili gizlememesi için polis kontrolünde kaldı.

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Seçil Erzan’ın bankaya yatırılan ve çekilen paralarla görüntüleri kamera kayıtlarına da yansımıştı. O deste deste dolarlardan geriye sadece 67 bin TL kalmış.

TV ÜNİTESİNDE 67 BİN TL

A.S. ve B.U. adlı kişiler de şahit sıfatıyla bu aramaya dahil edildi. Erzan kendi kullandığını söylediği biri siyah diğeri beyaz renkli iki telefonu polislere teslim etti. Arama devam ederken avukatı da eve geldi. Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler hemen bu paraları sayarak tutanağa geçirdi. Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı. Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu. Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan’a “Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?” diye sordu. Erzan da “Hayır, yoktur” diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.

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Emre Çolak, Mert Çetin, Arda Turan

ADLİ EMANETTE BEKLİYOR

Resmi raporlara ve dava dosyasına giren kayıtlara göre Seçil Erzan “fon” için 5-6 ay içinde 43 milyon 920 bin dolar toplamıştı. Bu para bugünün kuruyla 1 milyar 273 milyon 689 bin lira ediyor. Bu paraya Erzan’ın topladığı 15 milyon 335 bin lira da eklenince toplam para miktarı 1 milyar 289 milyon 15 bin lira oluyor. Erzan’ın evinde ise desteler halinde sadece 67 bin lira bulundu. Bu para kayda alındı ve şu an adli emanette. Geride kalan 1 milyar 222 milyon 15 bin liranın akıbeti ise meçhul… Adli emanetteki bu para iddianamedeki 18 müştekiye bölündüğünde kişi başına sadece 3 bin 700 lira düşüyor.

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Ayhan Akman

BANKAYI DA BÖYLE KANDIRMIŞ: ‘ARDA KREDİYLE EV ALACAK’

Seçil Erzan’ın, Arda Turan’a 3 saat içerisinde çıkarttığı ve elinden aldığı 33 milyon TL’lik kredi için banka yetkililerini de kandırdığı ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın kredi başvurusunun ardından banka yetkilileri durumu kontrol etmek istiyor. Erzan kendisine yazan banka yetkilisini, “Arda gayrimenkul almak için kredi çekiyor. 15 gün içerisinde kapatacak” diyerek kandırıyor. Banka yetkilisinin onayından sonra Seçil Erzan parayı Okan Turan’ın başka bir bankadaki hesabına EFT yaptırıyor. Başka bir bankadan çekilen para yine Seçil Erzan’a teslim ediliyor. (İSTANBUL)



Nur Erkasap



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NUR ERKASAP ANLATTI: TELEFONUNU KAPATINCA ANLADIM...

Erzan’a 450 bin dolar veren Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap, DHA’ya konuştu. Dolandırıldığını Seçil Erzan’ın telefonunun kapalı olduğu gün anladığını söyleyen Erkasap, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Biz kulüp olarak DenizBank’la çalışıyorduk. Ben o sebeple Florya şubesine gidip geliyordum. Normalde orada çalışan kişilerle muhatapken kendisi yanıma yaklaştı işte ‘Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, gelin bir kahve içelim’ diye. Bizim tanışıklığımız öyle başladı. 2-3 ay sonra fondan bahsetti. Beni fona Hakan Ateş’in ismini vererek ikna etti. Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim. Tek seferde 450 bin dolar verdim. Telefonunu kapattığı gün, ortadan kaybolduğu gün öğrendim dolandırıldığımı. Bana Fatih Terim’den hiç bahsetmedi.” (DHA)

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Moci

KURBANLARIN SON MESAJLARI: YAKTIN BİZİ SEÇİL

Dava dosyasında Seçil Erzan’ın telefonundan çıkan mesajların dökümleri de var. Bu kayıtlara göre Erzan’a ulaşamayan müştekiler 6 Nisan itibarıyla durumdan şüphelenip “Bizi mahvettin”, “Burası karıştı”, “Yine kayıpsın” şeklinde mesajlar atmaya başladı. Erzan bunların hiçbirine cevap vermedi. Çünkü artık yolun sonuna gelmişti… İşte Seçil Erzan 10 Nisan’da gözaltına alınıncaya kadar telefonuna gelen mesajlardan bazıları:

-Deniz Güzel: “Para konusunda çok endişelendim ve zor durumda kaldım. Beni en kısa zamanda arayabilir misin?”

-Ayhan Akman: “Ben artık bu işi soracağım haberin olsun, beni aramayı düşünüyor musun?”

YENGEN HASTANELİK OLDU

-Hasan Çorbacı: “Yılların birikimi olan parama el koyduysanız Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yengen iki gündür hastanede yatıyor, morali çok bozuk. Bizim biraz dostluğumuz varsa, babanın ruhu için bizim paramızı vermeye çalış, geleceğimiz ona bağlı.”

-Cüneyt Demir: “Abla, abla, abla ne yaptın, bir aksilik olmasın, bizi mahvettin!”

-Pırlantacı Ömer: “Seçil sana ulaşamıyorum, gün bitti, senden haber yok!”

-Nurettin Gözaçan: “Sizi aradım, ulaşamadım. Müsait olduğunuzda görüşmek istiyorum.”

Cüneyt Demir

KONUM AT GELİYORUZ

- Emre Çolak: “Bekliyorum, 2 saat oldu, şaka mı yapıyorsunuz ya!”

-Arda Turan: “Seçil!”

-Şebnem Kervan: “Artık bıktım, yeter, sana ulaşamıyorum, burası karıştı.”

-Melis Özsüz Şener: “Seçil (para) hazırsa gelebilirim, Seçil?”

-Hüseyin Eligül: “Neredesin, konum at yanına geleceğiz!”

-Atilla Baltaş: “Neredesin, niye cevap vermiyorsun? Beni mi oyalıyorsun sen?”

-Moci: “Durum nedir, beni ara acil, önemli.”

GİZEMLİ ‘1’

Kayda geçen mesajlar arasında en dikkat çekenlerden biri dosyanın müştekilerinden menajer ve tercüman Musa Mert Çetin’den gelmiş. Mert Çetin, “Yine kayıpsın, Allah sonumuzu hayreylesin. 1 bekliyor, biliyorsun, daha azı olursa da beni yorma, gitmem evine, beni almaz. Herif telefonlarını açmıyor, sıkıldım artık, onu durduracak bir kredim kalmadı” diyor. Burada Çetin’in “1” olarak bahsettiği “1 Numara” anlamında bir şahıs mı yoksa “1 milyon” parayı mı ifade ediyor o belli değil. Seçil’in telefon çözümleri Mert Çetin ve diğer müştekilerin ifade sürecinden sonra olduğu için Mert Çetin’e bu “1” hakkında henüz bir şey sorulmadı. Mahkeme sürecinde bu detayların belirginleşmesi bekleniyor.

Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz

SEÇİL’İN KUZENİNDEN MAĞDURLARA: ‘SALAKLAR’

Seçil Erzan’ın yakalanmadan 3 gün önce teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz’la yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Erzan’dan kendisine çektirdiği kredinin taksitini ısrarla isteyen Tanın Yılmaz’ın her şeyden haberi olduğunu gösteren şu cümleler geçiyor: “Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey. Hadi öbür salaklar ütopik bir şeye girmiş. Ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne talep ettim.” (İSTANBUL)