Seçil’i insan olarak sevmiştim

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rkasap, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinde özetle şöyle dedi: “Seçil Erzan bana Hakan Ateş’in de içinde olduğu yüksek getirili bir fondan bahsetmişti. Fonun 40-50 gün gibi kısa vadeleri bulunduğunu ve ana paranın yüzde 30 kâr getireceğini söylemişti. 500 bin doları Seçil Erzan’a elden bizzat bankadaki odasında verdim.

HESABIMI KULLANDI



(Volkan Bahçekapılı’dan gelen ve Seçil Erzan’a teslim edilen 1 milyon dolar): Seçil bana, Volkan Bahçekapılı’nın kendisine para göndereceğini fakat işin aciliyetinden dolayı parayı benim hesabıma yollayıp yollayamayacağını sormuştu. Hiçbir şeyden şüphe etmeden Volkan Bahçekapılı’nın benim hesabıma para göndermesini kabul ettim. Aynı gün çekip Seçil Erzan’a verdim.



(Mert Zeydanlı’nın delil olarak sunduğu senetler): Aramızda kesinlikle bir senet oluşturmadık. Böyle bir senede kefil ya da borçlu olarak imza atmadım. Seçil Erzan ile benim aramızda abla-kardeş şeklinde bir ilişkimiz vardı. Ben zaten çok duygusal bir kadınım. Bu sebeple insani olarak Seçil’i sevmiştim.

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ŞİKÂYETÇİ OLDU

(Ömer Kahraman’ın yolladığı 5 milyon 884 bin TL): Seçil Erzan bana ara ara fonda açıklık bulunduğunu ve para girişi yaparak kapatılması gerektiğini söyleyerek hesabıma para geleceğini ve çekip ona vermemi istiyordu. 5.884.000 TL para Ömer Kahraman tarafından benim IBAN’ıma gönderilmiş. Para geldiği gün Seçil beni arıyordu, ben de bu parayı çekip kendisine teslim ediyordum. Seçil Erzan tarafından kandırıldım. Yatırım yaptığımı düşünürken mağdur oldum. Seçil Erzan, Hakan Ateş ve tüm Denizbank yetkililerinden şikâyetçiyim.”