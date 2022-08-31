Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Milli takımların oteli harabeye döndü! Bir zamanların gözde oteli kaderine terk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Riva#Otel#Harabe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 10:56

Beykoz Riva'da bulunan ve bir dönem milli futbol takımlarının da konakladığı otel şimdi harabeye dönmüş durumda. CNN Türk muhabiri Samet Güner, Riva'daki otelin içler acısı halini görüntüledi. İşte harabeye dönen otelin son durumu...

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Samet Güner, Riva'daki otelin son durumu anlattı... İşte Güner'in açıklamalarından satır başları:

"Milli takımın kamp yeri olarak da kullanılan Riva'daki bu otel terk edilmiş durumda. Bugün itibarıyla içine insanlar girmiş, plajda yüzüyorlar ama odaları ve resepsiyon binası tamamen harabeye dönmüş durumda bir otel.

Resepsiyona girişte otelin dağılmış durumda ve kapılarının sökülmüş durumda olduğu görülüyor. Riva'daki otel, Özelleştirme Başkanlığı'na bağlı parselde bulunuyor. Burası daha önce milli takımlar kamp yeri olarak kullanılıyordu. Milli takın Riva'ya geldiğinde antremanlarını burada yapıyordu.

Milli takımların oteli harabeye döndü Bir zamanların gözde oteli kaderine terk edildi

Haberin Devamı

2009 yılında burası 186 odalı bir otel oldu ve özel işletmeye verildi. 2017 yılına kadar otel olarak kullanıldı. Daha sonra ise ihaleye çıkarılmak istendi. Son hali ise gözler önüne serildi. Sadece binanın içerisi değil, camları kırılmış ve sökülmüş durumda.

Milli takımların oteli harabeye döndü Bir zamanların gözde oteli kaderine terk edildi

Otel terk edildikten sonra insanlar kapıları kırarak içeriye girmişler. Şu anda ise otelin plajını halkın kullandığını görebiliyoruz. Vatandaşlar arabalarıyla plaja doğru inmişler, çadırlar kurmuşlar ve burada denize giriyorlar.

Gözden Kaçmasın

Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bittiKripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bittiHaberi görüntüle

Daha önce buraya gelenler olmuş. Buraya gelenler içeride bir eyler yiyip içmişler. Yiyeceklerin kalıntılarını görebiliyoruz.

"HER ŞEY KIRILMIŞ DURUMDA"

Son 1 yıldır kapıda güvenlik yok. Bundan sonra ise vatandaşlar otel odasına girmiş ve odaları darmadağın hale getirmişler. Atıl durumdaki oteldeki telefonlar balkona çıkartılmış durumda, parçalanmış ve içleri sökülmüş.

Milli takımların oteli harabeye döndü Bir zamanların gözde oteli kaderine terk edildi

Her şey neredeyse kırılmış durumda ve içler acınası halde."

Gözden Kaçmasın

Rusya Kuzey Akım üzerinden Avrupaya gaz sevkiyatını durdurduRusya Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Riva#Otel#Harabe

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani