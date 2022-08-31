Milli takımların oteli harabeye döndü! Bir zamanların gözde oteli kaderine terk edildi

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CNN Türk muhabiri Samet Güner, Riva'daki otelin son durumu anlattı... İşte Güner'in açıklamalarından satır başları:

"Milli takımın kamp yeri olarak da kullanılan Riva'daki bu otel terk edilmiş durumda. Bugün itibarıyla içine insanlar girmiş, plajda yüzüyorlar ama odaları ve resepsiyon binası tamamen harabeye dönmüş durumda bir otel.

Resepsiyona girişte otelin dağılmış durumda ve kapılarının sökülmüş durumda olduğu görülüyor. Riva'daki otel, Özelleştirme Başkanlığı'na bağlı parselde bulunuyor. Burası daha önce milli takımlar kamp yeri olarak kullanılıyordu. Milli takın Riva'ya geldiğinde antremanlarını burada yapıyordu.

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2009 yılında burası 186 odalı bir otel oldu ve özel işletmeye verildi. 2017 yılına kadar otel olarak kullanıldı. Daha sonra ise ihaleye çıkarılmak istendi. Son hali ise gözler önüne serildi. Sadece binanın içerisi değil, camları kırılmış ve sökülmüş durumda.

Otel terk edildikten sonra insanlar kapıları kırarak içeriye girmişler. Şu anda ise otelin plajını halkın kullandığını görebiliyoruz. Vatandaşlar arabalarıyla plaja doğru inmişler, çadırlar kurmuşlar ve burada denize giriyorlar.

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Daha önce buraya gelenler olmuş. Buraya gelenler içeride bir eyler yiyip içmişler. Yiyeceklerin kalıntılarını görebiliyoruz.

"HER ŞEY KIRILMIŞ DURUMDA"

Son 1 yıldır kapıda güvenlik yok. Bundan sonra ise vatandaşlar otel odasına girmiş ve odaları darmadağın hale getirmişler. Atıl durumdaki oteldeki telefonlar balkona çıkartılmış durumda, parçalanmış ve içleri sökülmüş.

Her şey neredeyse kırılmış durumda ve içler acınası halde."