Son dakika: Rusya Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Bu sabah itibari ile Rusya Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu.

AFP bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken Rus TASS Haber Ajansı kesintinin planlı olduğunu ve 3 gün süreceğini yazdı.

Söz konusu habere göre, Rus devlet enerji şirketi Gazprom daha önce Kuzey Akım üzerinden gaz pompalamanın 31 Ağustos Moskova saatiyle 04:00'ten 3 Eylül'de Moskova saatiyle 04:00'e kadar durdurulacağını bildirmişti.

Gazprom söz konusu adımın bakım çalışmaları için atıldığının altını çizdi.

Rus şirket kompresör istasyonundaki üç günlük bakım çalışmasının 'gerekli' olduğunu ve 'her 1000 saatlik çalışmadan sonra' yapılması gerektiğini belirtti.

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Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

Doğal gaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya bir süredir bu hattan sadece yüzde 20 oranında gaz temin edebiliyordu.

Gazprom Export, Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.