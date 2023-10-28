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Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları davet etti: Türk donanması'nda 100'üncü yıl coşkusu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Donanma#Gemi
Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları davet etti: Türk donanmasında 100üncü yıl coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 14:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları paylaşarak tüm vatandaşları İstanbul Boğazı’na davet etti. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

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MSB, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu’nun da yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı’ndan törenle geçecek.

Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.

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Ayrıca MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz.”

 

GEMİLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA SELAMLAYACAK

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Donanma#Gemi

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