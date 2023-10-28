İstanbul'da Filistin için büyük buluşma... 'Gazze'de terörle mücadele yok, soykırım var'

YUSUF İSLAM DA MİTİNGDE

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Büyük Filistin mitinginde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Allahu Teala, Kenan topraklarını Hz İbrahim'e vaat etmişti ve ilk oğlu İsmail de babasıyla beraber bu lütfa mazhar olmuştu. Hz İbrahim Aleyhisselamın bütün çocukları bu ahite dahil edilmiştir. Fakat çoğu Yahudi öğretisi sadece ikinci oğlu Hz. İshak'ı öne çıkarmayı tercih eder. Sorunun büyük kaynağı da budur.

Hz İbrahim Aleyhisselam iki oğlunu da seviyordu. İki kardeşin arasındaki ailevi bağlar hep güçlü olmuş. Hatta İncil'den öğrendiğimiz kadarıyla Hz İsmail ve Hz İshak sevgili babaları Hz. İbrahim'i beraberce defnetmişlerdi. Bu gerçekleri tekrarlıyorum zira inanıyorum arzı mukaddes Yahudi ya da Hıristiyan olmayan Hz İbrahim Aleyhisselamın tüm ailesine tek Allah'a ibadet etmeleri için bahşedilmiştir. Neyse ki günümüzde sesini yükselten ve barışçıl bir birlikte yaşam özlemi duyan birçok Yahudi de var.

Filistin halkı Hz. İbrahim Aleyhisselamın dininin takipçisidir. Hz. İbrahim bir siyonist değildi. Siyonizm Avrupa'daki yıkıcı ve vahşi savaşın ortaya çıkardığı trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur.

Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur.



