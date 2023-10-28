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İstanbul'da Filistin için büyük buluşma... 'Gazze'de terörle mücadele yok, soykırım var'

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#Filistin#Gazze#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 14:22

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen miting öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, "7 Ekim'den bugüne dünyanın gözü önünde Gazze'de dram yaşanıyor. Her gün vefat sayıları paylaşılıyor, bunların yarısı çocuk. Gazze'de birilerinin söylediği gibi terörle mücadele yok, ortada tamamen sivil, genç, kadın, çocuk, yaşlı, hamile demeden soykırıma uğrayan bir millet var" dedi.

Büyük Filistin mitinginde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

ERDOĞAN MİTİNG ALANINDA
ERDOĞAN MİTİNG ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan 'Büyük Filistin Mitingi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’na geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile kürsüden miting alanını selamladı.

YUSUF İSLAM DA MİTİNGDE
YUSUF İSLAM DA MİTİNGDE

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Büyük Filistin mitinginde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Allahu Teala, Kenan topraklarını Hz İbrahim'e vaat etmişti ve ilk oğlu İsmail de babasıyla beraber bu lütfa mazhar olmuştu. Hz İbrahim Aleyhisselamın bütün çocukları bu ahite dahil edilmiştir. Fakat çoğu Yahudi öğretisi sadece ikinci oğlu Hz. İshak'ı öne çıkarmayı tercih eder. Sorunun büyük kaynağı da budur.

Hz İbrahim Aleyhisselam iki oğlunu da seviyordu. İki kardeşin arasındaki ailevi bağlar hep güçlü olmuş. Hatta İncil'den öğrendiğimiz kadarıyla Hz İsmail ve Hz İshak sevgili babaları Hz. İbrahim'i beraberce defnetmişlerdi. Bu gerçekleri tekrarlıyorum zira inanıyorum arzı mukaddes Yahudi ya da Hıristiyan olmayan Hz İbrahim Aleyhisselamın tüm ailesine tek Allah'a ibadet etmeleri için bahşedilmiştir. Neyse ki günümüzde sesini yükselten ve barışçıl bir birlikte yaşam özlemi duyan birçok Yahudi de var. 

Filistin halkı Hz. İbrahim Aleyhisselamın dininin takipçisidir. Hz. İbrahim bir siyonist değildi. Siyonizm Avrupa'daki yıkıcı ve vahşi savaşın ortaya çıkardığı trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. 

Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur.


'ATILAN HER BOMBADA ÖLEN İNSANLIK'
ATILAN HER BOMBADA ÖLEN İNSANLIK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yerleşimciler yok, işgalciler var. Filistinlileri çok küçük bir noktaya sıkıştırdılar. Daha önce burası hep Filistin'di. İlk yaptıkları şey deniz kıyısından Filistinlileri uzaklaştırmak oldu. Filistinlileri yok ediyorlar, sıranın kime geleceğini kimse bilemez. Atılan her bombada ölen insanlık. 

'ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜ SİYASETİN ÇOK ÜSTÜNDE'
ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜ SİYASETİN ÇOK ÜSTÜNDE

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Davos'tan beri büyük bir savaş veriyor. Gazze konusunda bakış açımız burada gördüğünüz gibidir. Çocukların ölümü siyasetin çok üstünde. Yapılan katliam siyasetin çok ötesinde. Duruşumuz çok net. İsrail'e karşı Batı'nın bir sorumluluğu vardır ama bizim hiçbir borcumuz yok.

'FİLİSTİN'DE İNSANLIK AYIBI YAŞANIYOR'
FİLİSTİNDE İNSANLIK AYIBI YAŞANIYOR

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biz hep şunu savunduk. Şu anda Filistin'de yaşananlar bir insanlık ayıbı. Bir soykırım yaşanıyor. Aynı olay Tel Aviv'de de gerçekleşse aynı tepki veririz dedik. Vicdanlar gönüller birleşiyor. Bu meydandan yükselen sesin karşı tepkimesini Londra'dan duyacağız. Birleşemeyen Milletlerden ümidi kestik. Bu miting Gazze'nin sesi olacak. Buradan insanlık adına sesleneceğiz. Cumhurbaşkanı

AK PARTİLİ DAĞ: GAZZE'DE SOYKIRIM VAR
AK PARTİLİ DAĞ: GAZZEDE SOYKIRIM VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyorum. Yarın da en iyi şekilde kutlayacağız. 7 Ekim'den bugüne dünyanın gözü önünde Gazze'de dram yaşanıyor. Her gün vefat sayıları paylaşılıyor, bunların yarısı çocuk. Gazze'de birilerinin söylediği gibi terörle mücadele yok, ortada tamamen sivil, genç, kadın, çocuk, yaşlı, hamile demeden soykırıma uğrayan bir millet var.

 

Batı'ya geldiğimizde ikiyüzlülüğü çok net görüyoruz. Demokrasi, insan hakları sözünü sürekli dillendiren Batı'nın bu süreçte şehit olan insanlar için sessiz olduğunu görüyoruz.

KABAKTEPE'DEN ÇAĞRI
KABAKTEPEDEN ÇAĞRI

Büyük Filistin Mitingi öncesi konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bizler bugün burada insani olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz. Siyasi olarak tüm kurumlardan, aktörlerden bu çağrıları yapmalarını bekliyoruz" dedi. 

MİTİNG İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
MİTİNG İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı.

Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebilecek. Alana platform kurulumları tamamlandı. Sahnedeki dev ekranların yanı sıra alan içerisinde çok sayıda ekran konuldu. Basın mensupları içinde yayın yapabilmeleri için platform hazırlandı. Miting için vatandaşların saat 12.00 sıralarında alana alınması bekleniyor. Mitingin ise saat 15.00 sıralarında başlaması öngörülüyor. Mitinge siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri, ve çok vatandaşların katılması bekleniyor. Alanla yaşanacak olumsuzlara karşı polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. 

ERDOĞAN'DAN MİTİNGE DAVET
ERDOĞANDAN MİTİNGE DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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Canlı Anlatım Özeti

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timelineERDOĞAN MİTİNG ALANINDA
timelineYUSUF İSLAM DA MİTİNGDE
timeline'ATILAN HER BOMBADA ÖLEN İNSANLIK'
timeline'ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜ SİYASETİN ÇOK ÜSTÜNDE'
timeline'FİLİSTİN'DE İNSANLIK AYIBI YAŞANIYOR'
timelineAK PARTİLİ DAĞ: GAZZE'DE SOYKIRIM VAR
timelineKABAKTEPE'DEN ÇAĞRI
timelineMİTİNG İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
timelineERDOĞAN'DAN MİTİNGE DAVET
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#Filistin#Gazze#AK Parti

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