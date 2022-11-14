Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 10:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğni bildirirken, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre; Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen 'Pençe-Kilit Operasyonu' planlandığı şekilde sürüyor. Bölgede teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak ile 1904 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri, uçaksavarlar, makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri, piyade tüfekleri başta olmak üzere 1203 çeşitli çapta silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte 522 bin mühimmat, 205 telsiz, 121 termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İstiklal Caddesindeki saldırının faili böyle yakalandı Operasyonun görüntüleri ortaya çıktıİstiklal Caddesi'ndeki saldırının faili böyle yakalandı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

7 TERÖRİST TESLİM OLDU

Güvenlik kaynaklarınca, TSK'nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi. 2 gün arayla operasyon bölgesinde 7 teröristin teslim olduğu belirtildi. Ayrıca çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için 'kimyasal silah' gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan komutanlarla video konferans yöntemi ile görüşüp, "Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin Twitter hesabından gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi