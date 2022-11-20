Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı, “PENÇE KILIÇ Hava Harekatı” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere ‘PENÇE KILIÇ’ hava harekâtı icra edilmiştir” denildi.



BAKAN AKAR: TERÖRİSTLERİN İNLERİ, MAĞARALARI BAŞLARINA YIKILDI

Milli Savunma Bakanı Akar Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:



Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz. Teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.

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Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu.