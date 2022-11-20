Son dakika: Uzmanlar, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan harekatı değerlendirdi: Örgütte yüksek düzeyde kayıp var

Haberin Devamı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve gazeteci Güngör Yavuzaslan, CNN Türk canlı yayınında harekatı değerlendirdiler.

BAŞBUĞ: ÖRGÜT İÇİN BEKLENMEYEN BİR HAREKAT



"Harekat Türkiye için sürpriz değil. Kuvvetli emareler vardı" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: Dakikalar ve saatler sonra harekatın olabileceği üzerinde durduk. Cumhurbaşkanımızın yaptığı kritik bir ziyaret vardı, G20 zirvesi. Ziyarette, harekatın yapılacağını ABD'ye bildirdik. Bu süreçte İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız saldırının payı çok büyük. İlk ifadelerde işin ucu Suriye'nin kuzeyine dayandı. Uzun süreden beri bölgedeki muhatap ülkelere diyoruz ki, 'Burada kirli yapılanmalar var, buna tedbir almak lazım samimiyseniz birlikte yapalım' Ayn Dikna, Ayn El Arap, Tel Rıfat, Malikiya vurulan bölgelerden. Türkiye sürece asla seyirci değil. Bölgeye çok hakim. Nokta harekatlar var. Gecenin bu vaktinde böylesi harekatları yapmak ve başarmak sadece TSK'ya mahsus. MİT'in mükemmel operasyonları oldu. Bir kısmını bildiğimiz, bir kısmından haberimiz olmadığı operasyonlar. Türkiye çok kararlı. Biz herhangi bir yerden icazet alan pozisyonda değiliz. Nelerin döndüğünü harfiyen biliyoruz. Yaptıklarının bedelini misliyle ödeyen bir süreç yaşıyorlar. Sahada kullandığı terörist örgütle 2017'de tanıştığını ifade ediyor. Örgüt şu an eleman devşiremiyor. Örgüt açısından beklenmeyen bir harekat. Bunun arkasından büyük bir harekat gelir mi bunu da konuşmak lazım.

Haberin Devamı

YAVUZASLAN: ARTIK GECE RAHAT UYUYAMIYORLAR



Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise "İstiklal'deki saldırıya misilleme olarak görülecek bir operasyon" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Operasyona Suriye Milli Ordusu da destek veriyor. Terör örgütünün kamp olarak kullandığı noktalar hedef alınıyor. Bu operasyonu terör örgütü kaynakları da açıklamış durumda. Sahada yangın var. Bu yangın sadece terör kamplarının ortadan kaldırılması değil, destekçilerini de etkiliyor. Bize gelen ilk bilgiye göre, örgütte yüksek düzeyde kayıp var. Şu anda F16'larımızın vurduğu noktalara yakın yerlerde ABD askerlerinin de olduğunu biliyoruz. 'Türkiye harekat yapamaz' diye bir söz oluşmuştu. Artık gece rahat uyuyamıyorlar.













