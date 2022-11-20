Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladı! MSB: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!

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Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.
Hesap zamanı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
"SÜLEYMANİYE, KANDİL VE SİNCAR VURULUYOR"
CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı. Türkeş, "Geniş kapsamlı bir hava harekatının gerçekleştirildiği yönünde ilk bilgiler geliyor" diyerek şunları söyledi: Hangi unsurların katıldığıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de 2 terör saldırısı olmuştu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Son günlerde MSB dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 vatandaşın fotoğrafını paylaşmıştı. İlk bilgilere göre Süleymaniye, Kandil, Sincar'ın vurulduğu bildirildi. Bugüne kadar 4 operasyon gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı. Derinlikler iki ülkede de ayrı olacaktır. Suriye'nin Kuzeyinde operasyon bölgelerine yakın bölgelerin vurulduğu bilgisi geliyor.