Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladı! MSB: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!

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Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.







Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

"SÜLEYMANİYE, KANDİL VE SİNCAR VURULUYOR"



CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı. Türkeş, "Geniş kapsamlı bir hava harekatının gerçekleştirildiği yönünde ilk bilgiler geliyor" diyerek şunları söyledi: Hangi unsurların katıldığıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de 2 terör saldırısı olmuştu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Son günlerde MSB dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 vatandaşın fotoğrafını paylaşmıştı. İlk bilgilere göre Süleymaniye, Kandil, Sincar'ın vurulduğu bildirildi. Bugüne kadar 4 operasyon gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı. Derinlikler iki ülkede de ayrı olacaktır. Suriye'nin Kuzeyinde operasyon bölgelerine yakın bölgelerin vurulduğu bilgisi geliyor.