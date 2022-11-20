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Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladı! MSB: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!

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#TSK#Operasyon#Sınır Ötesi
Son dakika: Suriye ve Kuzey Iraka hava harekatı başladı MSB: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 01:15

MSB, Suriye ve Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin hedeflerine yönelik hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.

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Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.


"SÜLEYMANİYE, KANDİL VE SİNCAR VURULUYOR"

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı. Türkeş, "Geniş kapsamlı bir hava harekatının gerçekleştirildiği yönünde ilk bilgiler geliyor" diyerek şunları söyledi: Hangi unsurların katıldığıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de 2 terör saldırısı olmuştu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Son günlerde MSB dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 vatandaşın fotoğrafını paylaşmıştı. İlk bilgilere göre Süleymaniye, Kandil, Sincar'ın vurulduğu bildirildi. Bugüne kadar 4 operasyon gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı. Derinlikler iki ülkede de ayrı olacaktır. Suriye'nin Kuzeyinde operasyon bölgelerine yakın bölgelerin vurulduğu bilgisi geliyor.

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#TSK#Operasyon#Sınır Ötesi

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