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Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı! Nimet Abla'ya akın ettiler... Büyük ikramiye heyecanı

#Milli Piyango#Yılbaşı Bileti#Nimet Abla

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne geri sayım başladı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bilet almak için gişelerin yolunu tuttu. En çok rağbet ise çeyrek bilete oldu. Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla’nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Bizde şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

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Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl geleneği haline gelen ve kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletlerine ilgi de artmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’nde bulunan Nimet Abla’nın yolunu tuttu. Kimi şansına inandığı için biletini çocuğuna seçtirirken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de çocukları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın aldı.

TOPLAM 671 MİLYON DAĞITILACAK

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla’nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Nimet Abla olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım’da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 671 milyon lira. Her geçen gün ilgi artıyor” dedi.

EN ÇOK ÇEYREK SATILIYOR; TAM BİLET İKİNCİ SIRADA

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Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, “Bizde şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

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"GEÇEN SENEYE GÖRE İLGİ DAHA FAZLA"

Geçen sene pandemi nedeniyle hafta sonları kapalı olduklarını ve bu sene rutine dönüldüğü için ilginin de fazla olduğunu ifade eden Özden, “Yılbaşı biletlerini Nimet Abla’dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Herkes erken saatlerde geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri gerçekleşir” diye konuştu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı Nimet Ablaya akın ettiler... Büyük ikramiye heyecanı

HAYALİNİ DÜŞÜNEN DE VAR, EV ARABA ALMAK İSTEYEN DE…

İki çeyrek bilet alan Aslı Işık, “Çıkacağına inanıyorum. Her yıl buraya gelip bilet alıyorum. Daha önce ikramiye kazanmadım ama inancımız devam ediyor. Çok hayalimiz var çıkarsa ne yapacağımı düşünüyorum” dedi.

İki çocuğu ve kendisi için bilet almaya gelen Hülya Yeşim de “İnşallah çıkar, çeyrek bilet alacağım. Her sene çeyrek alırım. Hep umutluyum. Çıkarsa iki oğluma da kendime de ev alacağım. Sokak hayvanlarına barınaklar yapacağım, hastalara, engellilere, ihtiyacı olanlara yardım edeceğim” diye konuştu.

İki tane çeyrek bilet aldığını söyleyen bir vatandaş da “Daha da almaya devam edeceğim şanstan değil de öylesine alıyorum. Herkesin hayalleri var ne çıkarsa bahtıma artık. Her şey yapılabilir” dedi.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı Nimet Ablaya akın ettiler... Büyük ikramiye heyecanı

ÇOCUKLARININ ŞANSINA İNANIYORLAR

Vatandaşın birçoğu da şansını artırmak için bileti çocuklarına seçtirdi.

Gülden Aydemir, “Belki şansı olur diye bileti kızıma seçtirdim. Çıkarsa ne yapacağımızı henüz düşünmedik” dedi.

Bileti alırken heyecanlandığını söyleyen 6 yaşındaki Emre Kara, ikramiye ile oyuncak alacağını söyledi.

Emre’nin babası Erdoğan Kara ise, “Her sene buradan bilet alıyorum. İnandığımız için bileti buradan aldım. Her sene çeyrek bilet alıyorum. İki tane çocuğumun şansına aldım. Herkesin bir hayali var, benim de tek hayalim çocuğum için” ifadelerini kullandı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı Nimet Ablaya akın ettiler... Büyük ikramiye heyecanı

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