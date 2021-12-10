Son dakika: Kritik veri aÃ§Ä±klandÄ± AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

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Ons altÄ±n fiyatlarÄ± bu hafta iÃ§erisinde dar bir bant aralÄ±ÄŸÄ±nda hareket ederken; bugÃ¼n aÃ§Ä±klanan ABD enflasyon verisi, altÄ±n fiyatlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan haftanÄ±n en kritik verisiydi. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, ABD enflasyon verisi Ã¶ncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrasÄ± 1782 dolar seviyesine kadar yÃ¼kseldi. Ons altÄ±n fiyatlarÄ± saat 16.41 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0,28 oranÄ±nda yÃ¼kseliÅŸle 1780 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (Fed), faiz artÄ±rÄ±m takvimini Ã¶ne Ã§ekme ihtimalini kuvvetlendirmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik Ã¶nemde bulunuyor. Piyasalar aÃ§Ä±sÄ±ndan 14-15 AralÄ±k tarihinden yapÄ±lacak olan Fed toplantÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kacak mesajlar kritik olacak. Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bu toplantÄ±ya dikkat Ã§ekerek, varlÄ±k alÄ±mÄ± azaltÄ±mÄ± (tapering) hÄ±zÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸini belirtmiÅŸti.Â

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GRAM ALTIN FÄ°YATLARI YÃœKSELÄ°ÅžTE

Gram altÄ±n fiyatlarÄ±, dÃ¼n TÃ¼rkiye piyasalarÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ saatinde 787 lira seviyesinde hareket ederken; yeni gÃ¼ne 788 lira seviyeden baÅŸladÄ±. Gram altÄ±nÄ±n fiyatÄ±, haftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne hafif yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlarken; gÃ¼n iÃ§erisinde en yÃ¼ksek 793,72 lira seviyesini, en dÃ¼ÅŸÃ¼k ise 785,05 lira seviyesini gÃ¶rdÃ¼.

Gram altÄ±n, dolar kurunda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸin etkisiyle yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket ederken, saat 10.41 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0.23 oranÄ±nda yÃ¼kseliÅŸle 789,05 lira seviyesinde bulunuyor. AynÄ± dakikalarda Ã§eyrek altÄ±n 1287 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 5 bin 294 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Onurcan Bal â€“ Gedik YatÄ±rÄ±m AraÅŸtÄ±rma MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ±

KasÄ±m ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yÃ¼kseliÅŸlerin etkili olduÄŸu ons altÄ±nda kasÄ±m ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸi ve aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ bir fiyatlamanÄ±n etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¼ney Afrikaâ€™da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgÄ±n kaynaklÄ± endiÅŸeleri artÄ±rÄ±rken, ilk fiyatlamalarda gÃ¼venli liman talebini de artÄ±ran bir geliÅŸme oldu. Yeni varyantÄ±n daha hÄ±zlÄ± bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar gelirken, henÃ¼z yeni varyantÄ±n daha aÄŸÄ±r semptomlara neden olduÄŸuna iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Yeni varyantÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da mutasyona raÄŸmen korkulduÄŸu gibi aÄŸÄ±r seyretmiyor oluÅŸu sevindirici bir geliÅŸme olurken, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu husustaki geliÅŸmeler yakÄ±ndan takip edilecektir.

Piyasalar tarafÄ±nda korku yaratan bir diÄŸer konu ise aÅŸÄ±larÄ±n yeni varyanta karÅŸÄ± etkisiz kalabileceÄŸi konusuydu. Ä°lk sonuÃ§lara gÃ¶re Ã¼Ã§ doz BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Omikron varyantÄ±na karÅŸÄ± koruma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± da piyasalarÄ± rahatlattÄ±. Bu hafta salgÄ±n kaynaklÄ± endiÅŸelerin bir miktar yatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve risk iÅŸtahÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§ kazandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¼venli liman talebinin zayÄ±flamasÄ± da ons altÄ±nda dalgalÄ± ve kararsÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n devam etmesine yol aÃ§Ä±yor. Yine de salgÄ±n kaynaklÄ± riskler ve endiÅŸeler varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Yeni varyantÄ±n hÄ±zlÄ± bulaÅŸÄ±yor olmasÄ± ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n da gelmesiyle birlikte vaka sayÄ±larÄ±nda gÃ¶zlenebilecek artÄ±ÅŸ ek tedbirleri ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gÃ¼ndeme getirebilir. Bu durumda zaman zaman risk iÅŸtahÄ± Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturabilir. SalgÄ±n kaynaklÄ± geliÅŸmelerin yanÄ±nda kÃ¼resel Ã§apta enflasyonist gÃ¶rÃ¼nÃ¼m ve merkez bankalarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±laÅŸma eÄŸilimleri gÃ¼ndemdeki yerini ve Ã¶nemini koruyor.

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Fed BaÅŸkanÄ± Powellâ€™Ä±n geÃ§en haftaki konuÅŸmasÄ±nda enflasyon endiÅŸelerini daha ciddi bir tonda dile getirmesi ve Fedâ€™in fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamak ve kalÄ±cÄ± bir enflasyonu Ã¶nlemek iÃ§in elindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± piyasalarda ÅŸahin olarak algÄ±landÄ±. Mevcut durumda Fedâ€™in varlÄ±k alÄ±m programÄ±nÄ± sona erdirmeden faiz artÄ±ÅŸÄ±na gitmeyeceÄŸi iletiÅŸimi kurulurken, Fedâ€™in aralÄ±k toplantÄ±sÄ± kritik olacaktÄ±r. Bu toplantÄ±da varlÄ±k azaltÄ±m programÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ± daha erken bir faiz artÄ±rÄ±mÄ± konusunda Fedâ€™in elini gÃ¼Ã§lendirecek olup, ons altÄ±n Ã¼zerindeki baskÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ kaydetmesine neden olabilir.

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Toparlamak gerekirse, kÃ¼resel Ã§apta ve ABDâ€™de artÄ±ÅŸ kaydeden ve yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ risklerin devam ettiÄŸi enflasyon merkez bankalarÄ±nÄ±n daha sÄ±kÄ± para politikalarÄ± uygulamasÄ±na neden olurken, Ã¶zellikle Fedâ€™in ÅŸahin bir tutum ortaya koymasÄ± ve sÄ±kÄ±laÅŸma yÃ¶nÃ¼nde adÄ±mlar atmasÄ± orta vadede dolarÄ± desteklemeye ve ons altÄ±n Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturmaya devam edebilir. 200 gÃ¼nlÃ¼k Ã¼ssel ortalamasÄ±nÄ±n (1798 dolar) altÄ±nda fiyatlanan ons altÄ±nda kÄ±sa vadede 1760 dolar ve devamÄ±nda 500 gÃ¼nlÃ¼k Ã¼ssel ortalamanÄ±n bulunduÄŸu 1740 dolar seviyesi ilk Ã¶nemli destek noktalarÄ±dÄ±r.

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Daha Ã¶nceki aylarda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerde destek olarak Ã§alÄ±ÅŸan 500 gÃ¼nlÃ¼k ortalama altÄ±nda kapanÄ±ÅŸlarÄ±n yaÅŸanmasÄ± teknik olarak satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altÄ±nda satÄ±cÄ±lÄ± seyrin devam edebileceÄŸi ons altÄ±nda 1700 - 1687 ve 1645 dolar seviyeleri gÃ¼ndeme gelebilir. YÃ¼kseliÅŸlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 gÃ¼nlÃ¼k Ã¼ssel ortalamanÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± gerekmektedir. 200 gÃ¼nlÃ¼k ortalama ve 1800 dolar Ã¼zerinde tutunmanÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¼kseliÅŸlerin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. 1800 dolar altÄ±nda kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece olasÄ± yÃ¼kseliÅŸlere tepki mahiyetinde yaklaÅŸmak yararlÄ± olacaktÄ±r. 1800 dolar Ã¼zerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnÃ§ olarak Ã¶nem kazanÄ±rken, bu seviyelerin aÅŸÄ±lmasÄ± durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye Ã¼zerinde ise 1900 dolarlÄ± seviyeler gÃ¼ndeme gelebilir.

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