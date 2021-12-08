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Milli Piyango yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Yılbaşında büyük ikramiye tam 120 milyon TL!

#Milli Piyango#Milli Piyango 2022#Mpi
Milli Piyango yılbaşı biletlerine yoğun ilgi Yılbaşında büyük ikramiye tam 120 milyon TL

Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. 4 Kasım’da satışa sunulan biletlere yoğun ilgi gösterilirken, en yüksek talep ise çeyrek biletlerde. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

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Kasım ayının başında satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletlerine oyun severlerin ilgisi yoğun oldu. Yeni yıl heyecanını, her yıl olduğu gibi yılbaşı özel çekilişi ile yaşamak isteyenler Milli Piyango yılbaşı biletlerine yöneldi. Geçtiğimiz haftalarda en çok bilet satılan şehir İstanbul olurken, onu sırasıyla İzmir, Kocaeli ve Ankara takip etti. Oyun severler en çok çeyrek biletlere rağbet ediyor.

Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 670 MİLYON 760 BİN TL

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.  

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango biletleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşabilirsiniz.  

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

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Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Milli Piyango#Milli Piyango 2022#Mpi

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