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Haber Giriş: 01.01.2021 - 00:30 | Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2021 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan numara ve il

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2021 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan numara ve il
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Milli Piyango sonuçları açıklandı.. Türkiye 2021'e girmek için dakikalar sayarken, tarihin en büyük ikramiyesini veren Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı. Saat 14.30'da başlayan ve gün boyu millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan çekiliş sona erdi. Son dakika gelişmesine göre 100 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango bileti belli oldu. Büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete çıktı, biletin Manisa Akhisar'dan satın alındığı belirlendi. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde biletinize ikramiye isabet edip etmediğini haberimizden öğrenebilirsiniz..

81 ilde canlı olarak takip edilen 2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, 31 Aralık gecesinin son dakikalarında 100 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi belirledi. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL’lik büyük ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 Milyon, 10 Milyon, 1 Milyon, 120 Bin, 10 Bin, 5 Bin, Bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiye kazanan şehir de belli olmuş oldu. İşte, Milli Piyango sorgulama 2021 ekranı ve kazandıran numaraların tam listesi

100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR

9884757

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 5

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİPİYANGOONLİNE.COM BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

100 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango bileti belli olduMilli Piyango sonuçları açıklandı.. Türkiye 2021'e girmek için dakikalar sayarken, tarihin en büyük ikramiyesini veren Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı. Saat 14.30'da başlayan ve gün boyu millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan çekiliş sona erdi. Son dakika gelişmesine göre 100 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango bileti belli oldu. Büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete çıktı, biletin Manisa Salihli'den satın alındığı belirlendi. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde biletinize ikramiye isabet edip etmediğini haberimizden öğrenebilirsiniz..
daha fazla video için

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi...
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi...
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