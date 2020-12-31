Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi...

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Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.

Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, “Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kilitleyecek Milli Piyango özel çekilişi, “Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak. Büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.