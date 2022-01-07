Milli Muharip Uçağı 2029’da göklerde

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’ın Kahramankazan Tesisleri’nde düzenlenen Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

75 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

“Savunma sanayi projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık ciro 1 milyar dolardan 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir. Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara, maruz kaldığı gizli, açık ambargolara, içeriden, dışarıdan yürütülen sabotajlara rağmen bu seviyeye gelmiştir... Hava savunma sistemi istedik vermediler. İlk etapta başka ülkeden aldık, yakında Siper’i ve daha ötesini de tamamlayacağız.

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Atak helikopterimizin bir üst versiyonu olan ağır taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. Tamamen kendi mühendis ve teknisyenlerimizin alın teri ve akıl teri ile ilk özgün helikopterimiz Gökbey’i bu sene teslim etmeye başlıyoruz. TUSAŞ’tan en büyük beklentimiz, uçak teknolojisinde bizi dünya ile rekabet edebilir seviyeye çıkarmasıdır. Ülkemizin ilk jet motorlu uçağı Hürjet eğitim uçağımızın üretimi devam ediyor. Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip uçağımızda. Mühendislik merkezi, milli muharip uçak projemizin kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecek. Milli muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.

2025 YILINDA İLK UÇUŞ

2025’te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029’da göklerdeki yerini alacaktır. Kompozit malzemelerin imalatının yapılacağı, bin kişinin görev alacağı kompozit imalat tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz. Hava araçlarımızın parçalarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı bakım ve onarım merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz... Uzay sistemleri, entegrasyon test merkezine destek olacak yeni bir merkezi devreye sokuyoruz. Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezimiz ülkemizin uzay yolculuğuna çok önemli katkı sunacaktır.

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SAHTEKÂRLARA SESLENİYORUM

Savunma sanayini siyaset üstü bir alan olarak gördük. Arifiye’deki tank palet fabrikasıyla ilgili söylenen yalanları yüzlerine vurmaktan biz bıktık ama onlar aynı yalanları tekrarlamaktan bıkmadı. Buradan tüm yalancılara, sahtekarlara sesleniyorum, biz ülkemize ve milletimize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız. Savunma sanayinde daha planlı, sistematik, orta, uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Gençler, mühendislerimiz, kızlı, erkekli buradalar. Hepsi adeta 7/24 çalışıyorlar. Niçin, bu ülke savunma sanayiinde adeta erişilemez hale gelsin diye. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz.