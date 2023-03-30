Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Skandal üstüne skandal! Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirdiler, Londra'da Ersin Tatar'a saldırı girişimde bulundular

Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf skandal bir olaya ev sahipliği yaptı. İlçedeki uluslararası bisiklet yarışı kapsamında asılan Türk bayrağı indirildi. CNN Türk'e konuşan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise dün yaşanan saldırı girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tatar, 'Hiç bir İngiliz yetkili bana 'geçmiş olsun' demedi. Hukuk çevreleri gereğini yapar diye düşünüyorum biz mesajımızı ilettik. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia ettikleri bir yerde benim söz hakkımın engellenmeye çalışılması çok yakışıksız' dedi.