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YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması... 'Erdoğan'ın adaylığının önünde engel yok'

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#Seçim#Yüksek Seçim Kurumu#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 17:11

YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Erdoğan'ın adaylığının önünde engel yok. Kurulumuza yapılan itirazların reddine karar vermiştir.' dedi.

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YSK Başkanı Yener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirmiş, oy çokluğuyla Millet partisinin kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine dönük olarak seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı adayları ilan edilmiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan itirazları bulunmuştur. Kurulumuz her 3 adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda 77. 101. 116 maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu birlikte değerlendirilmiş, ve yapılan değerlendirme sonucunda oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazın reddine karar verilmiştir.

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Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın kesin aday listesinde olmasına verilmiştir, karar Resmi Gazete'ye gönderilecektir.

Cumhurbaşkanınca yapılan seçimin usulüne uygun olmadığı, alınan seçim kararının iptaline yönelik itirazlar değerlendirilmiş, değerlendirme sonucunda itirazların reddine karar verilmiştir.

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