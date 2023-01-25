Son dakika: MGK bildirisinde İsveç'e NATO mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de biraraya gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
(İSVEÇ)
- NATO ittifakına katılmak isteyen ülkeler terör örgütleri ile mücadele konusunda mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli.
(YUNANİSTAN)
- Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
(TERÖRLE MÜCADELE)
İhtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı, gerekli irade ve hazırlığın tam olduğu kaydedildi.