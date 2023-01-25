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Son dakika: MGK bildirisinde İsveç'e NATO mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Güvenlik Kurulu#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 17:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de biraraya gelen Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "NATO ittifakına katılmak isteyen ülkeler terör örgütleri ile mücadele konusunda mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de biraraya gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

(İSVEÇ)

- NATO ittifakına katılmak isteyen ülkeler terör örgütleri ile mücadele konusunda mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli.

(YUNANİSTAN)

- Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

(TERÖRLE MÜCADELE)

İhtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı, gerekli irade ve hazırlığın tam olduğu kaydedildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Güvenlik Kurulu#Ankara

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