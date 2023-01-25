Son dakika: MGK bildirisinde İsveç'e NATO mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de biraraya gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.



Toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:



(İSVEÇ)



- NATO ittifakına katılmak isteyen ülkeler terör örgütleri ile mücadele konusunda mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli.



(YUNANİSTAN)



- Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.



(TERÖRLE MÜCADELE)



İhtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı, gerekli irade ve hazırlığın tam olduğu kaydedildi.