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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Milli Güvenlik Kurulu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 16:56

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı.

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Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri. Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıklarla Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da, savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı


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#Ankara#Milli Güvenlik Kurulu#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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