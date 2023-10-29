Milli Eğitim Bakanlığı, 100'üncü yıl etkinlik takvimini duyurdu

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet'in 100'ncü yıl kutlamaları kapsamında Bakanlık tarafından yıl boyu gerçekleştirilecek faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması ve görünürlüğünün arttırılması amacıyla kurulan 'yuzuncuyil.meb.gov.tr' sitesi erişime açıldı. Cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlenen etkinlik, yarışma, sempozyum, çalıştaylar ile sanatsal ve kültürel faaliyetlerin takvimleri web sitesinde duyuruldu.

Öte yandan; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve üniversiteler ile kamu kurumlarının iş birliğinde yürütülecek etkinliklerde, Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarını, milli birlik ve beraberliği, vatan sevgisini ve yurt savunmasını ele alan faaliyetler düzenlenmesi kararlaştırıldı.