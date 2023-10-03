×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, olgunlaştırma enstitülerinin müdürleriyle toplantı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanı#Eğitim#Okul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden, olgunlaştırma enstitülerinin müdürleriyle toplantı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 13:28

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olgunlaştırma enstitüleri müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Olgunlaşma enstitülerinin mevcut durumları, çalışma prensipleri, tema/proje belirleme süreçleri gibi konular görüşüldü.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren 30 olgunlaşma enstitüsünün müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda, olgunlaşma enstitülerinin daha etkin faaliyet göstermesi ve üretim kapasitelerinin arttırılması amacıyla değerlendirme yapıldı.

Olgunlaşma enstitülerinin mevcut durumları, çalışma prensipleri, tema/proje belirleme süreçleri gibi konular ele alınırken; olgunlaşma enstitülerinin ulusal ve uluslararası marka ürünleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Eğitim#Okul

BAKMADAN GEÇME!