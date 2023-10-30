Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Özel eğitim konusunda örnek gösterilebilecek uygulamalar yapıyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kağıthane Hamidiye Mahallesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan Avrupa Konutları Çamlıvadi İlkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışına katıldı. Törene Bakan Tekin’in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“SON YİRMİ YILDA KAĞITHANE’DE OKUL SAYISI 3 KAT ARTMIŞ DURUMDA”

Rakamlarla geçmişten bugüne Türkiye’deki eğitim istatistiklerini paylaşan Bakan Tekin, “Bundan 21 yıl önce Türkiye genelinde 360 bin derslikte biz hizmet veriyorduk. Şu an toplam 742 bin derslik var. 2 katından daha fazla bir artış. Belki de Türkiye genelindeki paylaşılan rakamları çok duydunuz ama Kâğıthane özelinde derslik sayısı itibari ile son 21 yıldaki rakamları paylaşayım. 2002 yılında Kâğıthane’de bin 144 derslik sayısı var. Şu an ise 2 bin 394 derslik var. Aynı şekilde okul sayısı itibari ile baktığımızda 3 kat artmış durumda. Dolayısıyla bu eğitim ve öğretim süreci alt yapı itibari ile ne kadar devrim niteliğinde. Başka bir ülkede bu rakamları okusak dünya eğitim tarihinde devrim niteliğindeki örnek olarak sunarız” diye konuştu.

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“ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BAZI ÇOCUKLARA HASTANEDE EĞİTİM VERİYORUZ”

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için yapılanlardan bahseden Bakan Tekin, “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız da özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı çok ciddi bir şekilde önemsiyor. Bize bu konuda sürekli talimatları var. Bizim de bu konuda bazı uygulamalarımız var. İlk olarak okullarda tanısı konmuş çocukları kaynaştırma sınıflarına koyuyoruz. İki, bazı okullarda özel eğitim sınıfları oluşturuyoruz. Üç özel eğitim okulları açıyoruz. Birazdan burada yapacağımız gibi. Dört, ihtiyacı olan çocuklara evde eğitim veriyoruz. Beşincisi, hastanede eğitim veriyoruz. Bu özel eğitim anlamında dünyaya örnek gösterilebilecek bir skala” dedi.

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“ŞU AN TÜRKİYE GENELİNDE ÖZEL EĞİTİM OKUL SAYIMIZ BİN 76”

Türkiye'deki özel eğitim okulu sayısını paylaşan Bakan Tekin, “Şu an Türkiye genelinde özel eğitim okul sayımız bin 76. Bu rakam çok önemli. Sadece bu okullarımızda 35 bin öğrencimiz var. Dolayısıyla biz özel eğitim konusunda çok ciddi şekilde dünyada da örnek gösterilebilecek uygulamalar yapıyoruz. Her engel sınıfına farklı okullar açma eğilimindeyiz. Bugün hayırseverimize de bu yüzden bir kez daha teşekkür etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakan Tekin daha sonra açılışı gerçekleştirilen okulu gezdi.