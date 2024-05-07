Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredat eleştirilerini yanıtladı

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Bakan Yusuf Tekin ve üst düzey bürokratlar, hafta sonu İstanbul’da eğitim editörleriyle bir araya geldi. İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen toplantıda Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci müfredatla ilgili bir sunum yaptı. Ardından Bakan Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı ile ilgili bilgi verdi ve eleştirileri yanıtladı:

MÜFREDAT NİÇİN YENİLENDİ: “Her şey bize ‘Müfredatı yeniden yapılandırın’ diyor. Her PISA sonucu açıklandığında bunu konuşuyoruz. OECD ‘Müfredat yükünüz çok fazla ve beceri odaklı değil’ diyor. Bunu öğrencilerimiz yurtdışına çıktıklarında da görüyoruz. Uzun yıllardır müfredatın ağır olduğuna yönelik hem kamuoyunda hem de öğretmenlerimiz ve velilerimizde bu yönde bir beklenti vardı.

İNTEGRAL NEDEN ÇIKARILDI: Bu konuda dünya örnekleri incelendi, örneğin Kanada Ontario eyaletinde integral kaldırılmış ve bugün baktığımızda Ontario eyaleti PISA’da 7. sırada yer alıyor. Dolayısıyla integral konusunun lisans eğitiminde işlenmesinin daha doğru olacağı değerlendirildi.

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NELER SADELEŞTİRİLDİ: Müfredatta yüzde 35 oranında sadeleştirme yaptık. Mesela eski müfredatta toplama bir konu, çarpma çıkarma bölme birer konu. Sağlamayı, toplamayı anlatırken çıkarmayı da anlatıyorsunuz. Bunlar birleştirildi. Seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da yapıldı.

17 BİN ÖĞRENCİYE ANKET: 81 ilde öğretmen ve öğrencilere sorular sorduk. Sadece öğrenci anketini 17 bin kişi yanıtladı.

ULUSLARARASI METİNLER: Üst uluslararası mekanizmaların, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin hazırladığı raporlar var. Uluslararası sözleşmelerle tanınan eğitim öğretim hakkının korunmasına yönelik ilkeler, uluslararası anlamda korunan değerler... Yani birçok uluslararası metinden yararlanıldı.

FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM: Yeni müfredatta hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler için “farklılaştırılmış eğitim” bölümleri var. Öncelikle öğrencilerin durumları gözlem ve ölçeklerle değerlendirilecek. Atölyelerde daha çok zaman geçirecekleri için eksiklikleri tamamlanacak.

MÜLAKAT NİYE YAPILIYOR: Öğretmen alımlarını mülakatla yapacağız. Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa ‘mülakatla yapılacak’ diyor. Daha adil ve güvenirlik çabasıdır benim yaptığım.”

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YABANCI DİL NEDEN YOK: Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise yabancı dil eğitiminin yeni müfredatta neden yer almadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Müfredatta yabancı dille ilgili bir şey görmemeniz normal. İngilizce programı henüz yayınlanmadı. Mevcut program devam edecek, sonraki yıl İngilizce de dahil olacak. Komisyon kurduk, programı yazmaya başladılar. Öğretmeye yönelik ve beceri odaklı İngilizce dersi gelecek. Yabancı yayınlara bağımlılık bitecek, kendi kitaplarımızı yazacağız. Bizim düşünme biçimimize, Türk insanının zihin yapısına, dil yapısına uygun program yazılacak. Bir sonraki yıl uygulamaya geçeceğiz.”

HERKESE AÇIK DAVET YAPTIK

- Bakan Tekin, müfredat hazırlanırken bazı kesimlerin görüşünün alınmadığı iddialarına da şu yanıtı verdi: “Herkesi müfredat hazırlarken davet ettik. Her programda, basınla her buluşmada bu daveti yineledik. ‘Biz niye yokuz?’ eleştirisini yapanlara, ‘Gelmek istediniz de biz sizi almadık mı, katkılarınızı mı değerlendirmedik?’ diye sormak lazım.

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Genel anlamda eleştirileri üçe ayırıyorum. Birincisi içerikle ilgili yapıcı, karşı olsalar da bilimsel gerekçelerle neden karşı olduklarını anlatan eleştiriler. Bunlara itirazım yok. İkincisi tamamen ideolojik. Bilimselliğe yönelik kriterleri hiç kimse tek başına belirleme yetkisini kendisinde bulamaz. Kimse Atatürkçülük ve laiklik sadece bana aittir dememeli veyahut bu konulara şu kadar yer vereceksiniz konusunda dayatma içinde olmamalı. Üçüncüsü daha tirajik. Hiçbir şey söylemeden ‘Biz size bunu yaptırmayız’ diyorlar. Bunu da ciddiye alacak halimiz yok.”