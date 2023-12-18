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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Okul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 10:18

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır" dedi.

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Okul

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