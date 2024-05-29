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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''müfredat' eleştirilerine yanıt: Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum

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#Müfredat#MEB#Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Tekinden müfredat eleştirilerine yanıt: Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 12:34

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, onayladığı yeni Milli Eğitim Müfredatına yönelik ve ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği yönündeki eleştirilerle ilgili, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileriyle de görüşüyoruz bu konularda. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin, onayladığı yeni Milli Eğitim Müfredatına yönelik ve ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği yönündeki eleştirilerle ilgili, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum kendilerine" yanıtını verdi.

Tekin, yaklaşan yaz tatili ile ilgili de "Yaz aylarını tatil yaparak geçirsin çocuklarımız. Okul dışında, ders dışında okuyarak, başka türlü etkinliklerle, sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle, ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını, bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası" açıklamasında bulundu. 

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#Müfredat#MEB#Yusuf Tekin

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