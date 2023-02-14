Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ‘Hasar tespiti yapılmadan eğitime başlamayacağız’

Haberin Devamı

Türkiye’nin normalleşebilmesi için eğitimin normalleştirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Özer CNN Türk canlı yayınında şöyle konuştu: “Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat’ta başlatacağımızı açıklamıştık.



24 OKUL YIKILDI 83’Ü HASARLI



Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart’ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart’a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız.”



2 BİN NAKİL ALDIK



“10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. Başka illere gitmek isteyen öğrencilerimizden şu ana kadar 71 ilde 2 bin nakil başvurusu aldık. Bunun artacağını düşünüyoruz. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla çözeceğiz.”

Haberin Devamı

OKUL NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede ailelere farklı illere gitmek istemeleri halinde okullarda nakil kolaylığı sağlanacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın arından il milli eğitim müdürlüklerine gerekli yazı bakanlık tarafından gönderildi, nakil koşulları belli oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, başvuruların ilçe milli eğitim müdürlüklerine bizzat ilgili kişi tarafından yapılması gerekiyor ve kontenjan şartı aranmıyor. İşte yetkililerden verilen nakil detayları:

“İlçe milli eğitim müdürlüklerindeki yerleştirme ve nakil komisyonları öğrencilerin bilgilerini alıyor ve oradaki eğitim öğretim şartlarını etkilemeyecek şekilde durum değerlendirmesi yapıyor. Öğrencinin merkezi sınav puanıyla mı yoksa yerel yerleştirme kapsamında bulunduğu adrese en yakın eğitim kurumuna mı yerleştirileceğine bakıyoruz. Depremzede velilerimiz kendi imkânlarıyla ya da devletin sunduğu olanaklarla hangi ilde hangi ilçeye yerleştilerse ya da çocuklarının nerede okumasını istiyorlarsa o ilçelerin milli eğitim müdürlüklerine gitmeliler. Burada bir form doldurmaları ve başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından ilçe nakil komisyonları hızlı bir şekilde karar alıyor ve aynı gün yerleştirmeyi yapabiliyor. Bunun için bir evrak istenmiyor, kişinin depremzede olması ve velilerimizin başvuru yapması yeterli.



PUANLARINA UYGUN OKULLARA



Eğer merkezi sınav puanıyla girilen bir lisede öğrenim gören bir öğrencimiz, Deprem sonrası farklı bir ile nakil yaptırmak istiyorsa öncelikle aynı türden okullara bakıyoruz. Diyelim ki deprem bölgesindeki illerde fen lisesinde okuyan bir öğrenci İstanbul’da bir fen lisesine nakil olmak istiyor. Biz önce ildeki fen liselerine bakıyoruz. Fırsat ve imkân eşitliği açısından puanının yetmesi lazım. Aynı türden bir okula yerleştiremiyorsak puanının yeterli olduğu başka okullara yani Anadolu liselerine bakıyoruz ve yine velinin rızasıyla uygun Anadolu lisesine yerleştiriyoruz. Buna da puanı yetmezse öğrenci mağdur edilmeden puanına en yakın okula yerleştiriliyor.

Haberin Devamı

ÖNCELİK ÖĞRENCİNİN VE AİLENİN TERCİHİ



Öncelik öğrencinin ve ailesinin mağduriyet duymaması. İlkokul ve ortaokulda da depremzede ailemiz nerede oturacaksa çocukları o bölgedeki en yakın temel eğitim kurumlarından birine yerleştirilecek.”