Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ‘Hasar tespiti yapılmadan eğitime başlamayacağız’

Güncelleme Tarihi:

#Mahmet Özer#Deprem#Eğitim
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ‘Hasar tespiti yapılmadan eğitime başlamayacağız’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “1 Mart’ta eğitim başlayacak demiyoruz. 1 Mart’a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin normalleşebilmesi için eğitimin normalleştirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Özer CNN Türk canlı yayınında şöyle konuştu: “Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat’ta başlatacağımızı açıklamıştık.

24 OKUL YIKILDI 83’Ü HASARLI

Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart’ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart’a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız.”

2 BİN NAKİL ALDIK

“10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. Başka illere gitmek isteyen öğrencilerimizden şu ana kadar 71 ilde 2 bin nakil başvurusu aldık. Bunun artacağını düşünüyoruz. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla çözeceğiz.” 

Haberin Devamı

OKUL NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede ailelere farklı illere gitmek istemeleri halinde okullarda nakil kolaylığı sağlanacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın arından il milli eğitim müdürlüklerine gerekli yazı bakanlık tarafından gönderildi, nakil koşulları belli oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, başvuruların ilçe milli eğitim müdürlüklerine bizzat ilgili kişi tarafından yapılması gerekiyor ve kontenjan şartı aranmıyor. İşte yetkililerden verilen nakil detayları:

“İlçe milli eğitim müdürlüklerindeki yerleştirme ve nakil komisyonları öğrencilerin bilgilerini alıyor ve oradaki eğitim öğretim şartlarını etkilemeyecek şekilde durum değerlendirmesi yapıyor. Öğrencinin merkezi sınav puanıyla mı yoksa yerel yerleştirme kapsamında bulunduğu adrese en yakın eğitim kurumuna mı yerleştirileceğine bakıyoruz. Depremzede velilerimiz kendi imkânlarıyla ya da devletin sunduğu olanaklarla hangi ilde hangi ilçeye yerleştilerse ya da çocuklarının nerede okumasını istiyorlarsa o ilçelerin milli eğitim müdürlüklerine gitmeliler. Burada bir form doldurmaları ve başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından ilçe nakil komisyonları hızlı bir şekilde karar alıyor ve aynı gün yerleştirmeyi yapabiliyor. Bunun için bir evrak istenmiyor, kişinin depremzede olması ve velilerimizin başvuru yapması yeterli.

PUANLARINA UYGUN OKULLARA

Eğer merkezi sınav puanıyla girilen bir lisede öğrenim gören bir öğrencimiz, Deprem sonrası farklı bir ile nakil yaptırmak istiyorsa öncelikle aynı türden okullara bakıyoruz. Diyelim ki deprem bölgesindeki illerde fen lisesinde okuyan bir öğrenci İstanbul’da bir fen lisesine nakil olmak istiyor. Biz önce ildeki fen liselerine bakıyoruz. Fırsat ve imkân eşitliği açısından puanının yetmesi lazım. Aynı türden bir okula yerleştiremiyorsak puanının yeterli olduğu başka okullara yani Anadolu liselerine bakıyoruz ve yine velinin rızasıyla uygun Anadolu lisesine yerleştiriyoruz. Buna da puanı yetmezse öğrenci mağdur edilmeden puanına en yakın okula yerleştiriliyor.

Haberin Devamı

ÖNCELİK ÖĞRENCİNİN VE AİLENİN TERCİHİ

Öncelik öğrencinin ve ailesinin mağduriyet duymaması. İlkokul ve ortaokulda da depremzede ailemiz nerede oturacaksa çocukları o bölgedeki en yakın temel eğitim kurumlarından birine yerleştirilecek.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmet Özer#Deprem#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi