"Milletin iradesine hürmetsizlik etmeyiz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile Beştepe’deki iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir yangın faciası yaşadık. Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Son bir yıldaki üçüncü seçimimizi hamd olsun başarıyla tamamladık. Birkaç münferit hadise dışında demokrasimize gölge düşürecek hiçbir üzücü olay vuku bulmadı. Millet olarak Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya gösterme fırsatı bulduk.

Siyaset üstü görmemiz gereken bir diğer konu da terör belasıdır. PKK’sından FETÖ’süne DEAŞ’ından DHKP-C’sine hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri milletimizin düşmanıdır. Türkiye’nin siyasetini, ekonomisini, diplomasisini terör örgütleri vasıtasıyla dizayn etmeye çalışanlar emellerine ulaşamayacaklardır. Özelikle bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma, milletimizin malına, mülküne saldırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz, bu provokatörlere gerekli müdahalede bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Her kim şiddeti kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır.

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PROGRAMI UYGULAMAKTA KARARLIYIZ

Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Ama Kandil’deki terör baronlarının da farklı maskeler altında baskıyla vatandaşlarımıza tekrar musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışına kastetmelerine, milletin imkânlarını, dağdaki teröristlere peşkeş çekmelerine, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına kesinlikle izin vermeyiz, veremeyiz.

Ekonomideki yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız. Büyümeyi taviz vermeden istihdamı ve ihracatımızı artıyor, cari açığımızı iyileştiriyor, yatırım ve üretimle bünyemizi güçlendiriyoruz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşüşe geçtiğine hep birlikte şahit olacağız.”