'Millet karar verir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İyi Parti Grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleri, OHAL’in uzatılması ve ekonomik konular vardı. Akşener, TBMM’deki grup toplantısında şunları söyledi:

TÖVBESİ DIŞINDA SİYASİ BEDELİ YOK

“15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının 5’inci yıldönümü. Bizler önce, iktidarın 15 Temmuz felaketinden ders alacağını umduk. Tam aksine, geçen her sene, Türkiye’yi demokrasiden, adaletten ve devlet aklından daha da uzaklaştırdılar. Üstüne bir de ucube bir sistem uydurup, milli birlik ve beraberliğimizi, koltuk siyasetinin zehirli diliyle kirlettiler. Buradan iktidara seslenmek istiyorum; Türk milleti gerçeği, tüm çıplaklığıyla görüyor. Gördüğü için de, ilk sandıkta sizi uğurlamaya hazırlanıyor.

ELİNDE ÇİÇEKLERLE DEVREDİP

Çaktırmamaya çalışsa da, aslında bu gerçeği, Sayın Erdoğan da görüyor. Çıktığı bir kürsüde dedi ki; ‘Memleketi bunlara teslim edemeyiz.’ Arkadaş devleti teslim aldığını sanıyor ya, seçim kaybedince de, teslim edeceğini düşünüyor. Bak Sayın Erdoğan; iktidar olmak, milletin verdiği bir yetkidir ve bu yönüyle bir bayrak yarışıdır. O nedenle, iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet, sandıkta kararını ortaya koyar, senden öncekiler gibi, elinde çiçeklerle iktidarı devredip, senden sonra gelene, görevinde başarılar dileyeceksin.

RAHAT OLUN, STRES YAPMAYIN

Son torba yasanın içine OHAL’in uzatılmasına dair bir madde kondu. Kayyum atanmış şirketler var ya TMSF’ye geçmiş, TMSF bunları uygun şartlarda bulup sattığında bu şirketler hem işlemeye devam ediyor o sattıkları geliri parayı da Hazine’ye TMSF irat kaydediyor. Millete şikâyet ederim yamuk yapana yamuk yaptırmam. Hazır olun geliyoruz. Rahat olun ağalar, stres yapmayın, Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak.”

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