Mide ameliyatı sonu oldu! Daha 19 yaşındaydı

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İstanbul’da kasiyerlik yapan Rojin Elveren (19), fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Kâğıthane’de özel bir klinikte doktor olan E.V. (49) ile anlaştı. Doktor E.V. ameliyatı Bağcılar’daki özel bir hastanede yapacağını söyleyerek buraya gelmesini istedi. Rojin Elveren de geçen çarşamba günü Bağcılar’daki özel hastaneye gitti. Ameliyat öncesi tetkikler yapılmaya başlandı. Tahliller sürerken babası da aynı yerde EKG çektirdi. Rojin daha sonra da ameliyata alındı. Ameliyat beklenenden uzun sürünce aile endişelenmeye başladı. İddiaya göre, aileye Rojin’in ameliyat sırasında kanamasının durmaması nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi. Kendilerine iletilen bu bilgiyle aile büyük bir şok yaşadı. Yaşananlara inanamayan baba Murat Elveren, hastane, doktor E.V. ve ameliyata giren ekip hakkında polise şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturması kapsamında Rojin’in hastanedeki cenazesi inceleme için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Buradaki incelemenin ardından da cenazesi ailesine teslim edildi. Rojin dün de gözyaşları arasında toprağa verildi.

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‘SONUÇLAR ÇIKMADAN AMELİYATA ALMIŞLAR’

Acılı baba Murat Elveren, “Bize ameliyat başladıktan bir süre sonra haber geldi ‘Kanaması oldu durduramıyoruz’ dediler. Meğer kızım o anda zaten ölmüş. Kızımın atar damarı patlamış. Birkaç saat sonra gelip bize başınız sağ olsun dediler. Hastaneden başka bir açıklama dahi yapılmadı. Adli Tıp’tan cenazemizi alırken kızımın kalp ritimlerinin bozuk çıktığını öğrendik. Meğerse kızım ameliyata zaten uygun değilmiş. Kızımın EKG’sini çekmişler tahlillerinin sonucu dahi gelmeden ameliyata başlamışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin. Hayatının baharında gencecik evladımı gelinlik giymeden toprağa verdim. Madem kızımın kalbi bu ameliyatı kaldırmayacaktı neden yaptılar? 40 bin liraya yakın para ile anlaştı. Kızım canından olmak için miydi? Bunun sorumluları en ağır şekilde cezalandırılsın. Hastane de doktor da iyice araştırılsın istiyorum” ifadelerini kulandı.