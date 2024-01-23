MHP lideri Devlet Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok

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Devler Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi özlemle selamlıyorum. Anadolu insanımızın, his dünyasına nüfus etmek fikir insanının yegane hedefi olmalıdır. Halktan kopuk olan halkın değer yargılarına ters düşecektir. Vatana ruh katan güç kaynaklarından biri de milli duygu ile birleştiren Anadolu irfanıdır.

DEMLENMİŞ CHP ANADOLU İRFANINA MAĞLUP OLACAK

Anadolu irfanına güveniyoruz. Millet iradesini varlığımızın kilit taşı olarak görüyoruz. Nefisleri azanlar, iflas olmaz hastalardır. Bunların ne kendilerine ne de ülkeye faydası dokunamaz. İnsan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk için her türlü kötü role taliplerdir. Siyaset devşirmelerine ülkemiz emanet edilemez. Mayıs seçimlerinden sonra üçüncü fırsat olan 31 Mart seçimleri ile Türkiye'miz iyice hızlanacak. Yerel seçimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacak. Belediyelerde 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir. Kaybedenler kulübünde sıralanacaklardır. Demlenmiş CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacak. Sözde aydınlar, demokrasi muhalifleri, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta unutmayacakları ders alacak.

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31 MART'TA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEĞİZ

Cumhur ittifakı 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğini inşa edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı saygın adayları kademe kademe açıklamaktadır. Adaylarımız milletin takdirini kazandı. 385 adayımızı duyurdu. İnandık, başarmak için yola çıktık. Ayırmadan,, ayrışmadan çalışacağız. Birliğin gücü ile herkese ulaşacağız.

TÜRKİYE'DE DERSİM DİYE BİR YER YOK

Demlenmiş CHP'nin belediyelerindeki rüşvet çarklarının nerelere dayandığı herkesin bildiği skandallardan bir kısmı. Büyükçekmece'deki şaibeler, belediye mensupları tarafından kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından eleştirilmiştir. Köhne zihniyet milletle arasına duvar çemiştir. Bunların demokratlığı köprüyü geçene kadar. CHP başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de dersim diye bir yer yok, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u kurtarmak vatan borcudur.

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ANKARA'YA ALTI OK DEĞİL ALTINOK

Ankara'dan demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecektir .Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleşecektir. 31 Mart tarihi önemde. Mayıs seçimlerinin tamamlayıcı ve üçüncü halkasıdır. CHP'de çatlak sesler, çarpık hedefler öne çıktı. İç karışıklık had safhada. Davul ile tokmak ayrı ayrı kişilerde bulunan partiye güven duyulamaz. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak. Cumhur 31 Mart'ta milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır. Beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır.

İLK TOPLANTIMIZ MERSİN'DE

MHP, hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecek. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır. 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.

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Şehirlerini yüz üstü bırakıp kaçanların hesabı 31 Mart'ta görülecektir.

Gazze'de 25 bine yakın insan terör devleti İsrail tarafından hayattan koparıldı. BM'ye göre 2.3 milyon nüfusu olan Gazze'de 1.9 milyon insanın yerinden edilmiştir. İsrail'e ABD'nin desteği işlenen soykırım suçuna ortaklıktır. Zalimler mazlumların kanını nehir gibi akıtmakta. İlk şart iki devletli çözümdür. İsrail başkanının buna sıcak yaklaşmaya başladığı iddia edilmektedir. Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli.

Bölgesel savaşa provokasyonlardan kaçınılmalıdır. İran saldırıları, Pakistan İran saldırıları meşru görülemeyecektir. Karşılıklı dostluk anlayışı ile her sorunun üstesinden gelinecektir.

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KÜRESEL BİR KOMPLONUN HEDEFİNDEYİZ

Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Amaç Türk milletinin hakimiyetini kırmaktır. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı. Misakı Milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım.

KAZANAN TÜRKİYE OLACAKTIR

Türk milletini birbirine kırmaya çalışan küresel düşmanlık muhalefet eliyle mesafe kat etmekte. Yeni hedefleri 31 Mart. Mandacıları uyarıyorum, gittiğiniz yol yol değildir. Bu cüretiniz yanınıza kar değildir. bu vatanı canımız pahasına savunamazsak yastığımız mezar taşı yorganımız kan olsun. Niyetleri bellidir. Devlet ve millet arasında güvensizlik oluşturmaktır. Demlenmiş CHP Türk milletine meydan okumakta. Muhalefet milletimize var gücü ile hançer sallamakta. bu yüzden 31 Mart istikrar ile dağınıklığın, şehit ile caninin, cumhur ile zilletin, vatan ile satanlar arasında yapılacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır.

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TÜRK MİLLETİ ARTIK UZAYDA

Türk İslam kudreti yalnız kılıçla değil, kalemle kitapla gücüne güç katmıştır. Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Bilimdeki sıçrama maliyetlerin kabarmasına sebebiyet vermiştir. Birliğimizi ve varlığımızı muhafaza etmek en önemli kuraldır. Tarih bir milletin hafızasıdır. Türk milletinin sinesinden doğmuş vatan evladını, yüz akımızı uzaya uğurladık. Mersin Silifke doğumlu Alper Gezeravcı kardeşimizin bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. Bir gün gelecek uzayda daha büyük keşiflere Türk çocukları imza atacaktır. Türk milleti artık uzaydadır. Burada ben de varım demiştir. Alper kardeşimize başarılar diliyorum. En büyük desteği veren cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.

ŞEHİTLERİMİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEDİR

İlçe kaymakamımız cemaatin arasındayken imam şehitlerimize rahmet içeren bölümü es geçmiş ne hikmetse. Şehitlerimize rahmet dilemeyen imamı uyarıp doğru okunmasını sağlamıştır. Sen devletin imamısın kim baskı yapabilir diye çıkışmıştır. Kuldan korkanın Allahtan korkusu olmaz. Daha sonra küçücük çizikten darp raporu almak Müslümanca bir tavır değil. Müslüman nefret saçmaz, Allah'tan başkasına asla eğilmez. Kaymakamımızı alnından öpüyor, onu yetiştiren anne babasına teşekkürlerimi sunuyorum. Konu ile ilgili hassasiyet gösteren Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Bu hadiseyi fırsat bilip kaymakama saldıranları biliyoruz. Sefil amaçlarını biliyoruz ancak hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Şehitlerimiz milletimizin gönlündedir. Cumhur'a husumet duyanlar saklandıkları deliklerden dışarı fırladı. Maklubeye kaşık sallayan alçaklar ortaya döküldü. Bayraksızlar, FETÖ'cüler hemen kendilerini ele verdi. Mesele sadece bir kaymakam ile imam arasında geçen olay değil. Serok Ahmet, imamın darp yalanını servis etmen, şahsın adına münafıklık alametidir. Hutbede okunmayan bölümü buradan paylaşıyorum.

Emekli maaşları ile ilgili iyileştirmeleri destekliyor daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorum.

İSVEÇ'E NATO VİZESİ ÇIKAR MI?

Kürsüden indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliğine desteğimiz genel kurulda da devam edecek" dedi.