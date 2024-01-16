MHP lideri Devlet Bahçeli: Sınırda huzur hattı kurulmalı

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MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bizleri takip eden vatandaşlarımıza, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Şehit düşen kahramanlarımız bizleri ne kadar hüzünlendirse de Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla girdik.

Zülfikarı taşıyacak cesur yüreğin Türk milletinde olduğuna inanıyoruz. Bir okyanusun enginliği ile hayatı kavrıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukukunu korkusuzca savunuyoruz.

Kıvılcım halinde girdiğimiz her mücadelede dev volkana dönüşmek amacımızdır. Hiçbir mücadelede yüzümüz kara çıkmadı.

Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart'taki büyük kurultayımızdır. Üç hilal 55 yıldır Türk milletinin birlik sancağıdır. 14. olağan büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacaktır. Davasını omuzlayan, risk alan, saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırıya göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir, onlarla yolumuz birdir.

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CHP'DEKİ KRİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR

2. siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Bugüne kadar 165 adayımızı belirledik. Üzerinde çalıştığımız isimleri de peyderpey kamuoyuna sunacağız. CHP'de işler iyice sarpa sarmış aday tespitindeki kriz gün yüzüne çıktı. İçeriden demlenip dışarıdan yemlenen CHP istikametini hepten şaşırmıştır.

84'ten bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verildi. Terör mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Asker, polis, korucu, şehit ve gazi ailelerimizin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oyun çok üstünde olmalıdır. Doğal olan da budur. Şehit tabutu kaldıran milletin farkı ile bölcü oyları ile demlenenler arasındaki fark gün yüzüne çıkmalıdır. CHP'nin yerel yönetimlerden ayıklanması, belediyelerden atılması demokrasi namusudur.

Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetim tezahürü Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğrudan hizmettir. Bu kutlu hizmete talibiz. Tüm imkanlarımızla hazırız.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEPKİ

Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan bir zat beş para etmez akla çöreklenmiştir. 31 Mart'ta ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Avcı taburlarını duyan gören yoktur. Livaneli'nin çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB başkanından tek bir itiraz gelmemiştir. Alın birini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyettir. Millete gerici demek küfürdür. Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluktur. Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır.

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Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir.

Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz.

AB ve ABD merkezli düşünce akımlarının sorgulanması batı paradigmasını da tartışmaya açmaktadır. İnsanlık buhrandadır. İsmini zikretmekten utandığım utanç adasında reşit olmayan kız çocuklarına karşı muameleleri skandal ve barbarlıktır. Bu karanlık tabloyu medeniyet diye yutturmaya kalkmak aklın inkarıdır. Batı'nın saçtığı virüsler diğer ülkelere de bulaşmakta.

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ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPMADIĞI KÖTÜLÜK KALMADI

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sadece mazlumların değil insanlık onurunun hiçe sayılmasıdır. En yoksul ülkelere saldırmak, suçsuzlara füzelerle vurmak vandallıktır. ABD'nin gittikçe irtifa kaybettiği açıktır. İsrail ve ABD akıttığı kanların hesabını mutlaka verecektir. Amerikalılar ABD'ye sahip çıkmalı, böyle gelse de böyle gitmeyeceğini görmeliler. Kan dökerek, can alarak varlığını sürdüren bir devlet görülmemiştir tarihte. ABD sözde müttefik ama yapmadığı kötülük kalmamıştır. ABD'yi sorgulamak demek terörü sorgulamak demektir.

Ekonomik krizde karşınıza çıkacak yüz bellidir. Kaosların arkasından yine aynı mihrak çıkacaktır. PKK, YPG sahipleri Brüksel Washington hattındadır. Sabrımızın kalmadığını cümle aleme haykırıyoruz. Türkiye diriliş sürecine geçtikçe ya bir terör saldırısı ya da yaptırım tehdidi sükun etmektedir. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında eş zamanlı olarak Türkiye'ye karşı terör kartı hayata sokulmuştur.

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Terör örgütleri kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzüdür. PKK bir sonuç değil vasıtadır. Amaç değil araçtır. Her devletin kullandığı uluslar üstü pazarlık aracı olarak şiddete başvurduğu ortadadır. Teröristlerin imhası en üst seviyede sürdürülmüş, çok sayıda şehit verilmiştir.

Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleri ile bağı olmamış bilakis terör örgütü en çok Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür.

Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin yanında yer alan kahraman yöre halkını kutluyorum. Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye PKK ve bölücülüğün arkasındaki aktörleri görmesi ile tepkisini göstermiştir.

SINIRIMIZDA HUZUR HATTI KURULMALI

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ABD'nin PKK ile ilişkisinin saklanacak yönü kalmamıştır. Devletimizin arşivi doğrulayacak belge ve bilgilerle doludur. MHP, söz dost denilen müttefikler tarafından altının oyulmasına sessiz kalmayacaktır. Kahraman silahlı kuvvetlerimize inancımız tamdır. Hainlerin, demcilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ayıbıdır. Hiçbir terörist, dağda, bayırda, belediyede, şehirde ve TBMM'de barınmamalı ve tutunmamalıdır. Terörle mücadele bölücülüklerin sadece bir bölümüdür. Devlet gaflete düşmez, ihanete göz yummaz. Devlet meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Güvenlik toplantısındaki kararlarını destekliyoruz. Türkiye'nin geleceği için huzur hattı kurulmalı ve bu hatta sinek bile sokulmamalıdır. Sonu ne olursa olsun vatan savunması can pahasına yapılacaktır.

AYM BAŞKANI'NA TEPKİ

Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü’ye sormak isterim ki, acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini, feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır?

Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin, biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz, biz Türkiye Cumhuriyeti’nin var oluş ve istiklal hukukunun peşindeyiz.

Yani anlayacağınız geceyle gündüz gibi ayrıyız. Mahkum Can Atalay’la ilgili kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde derhal okunmasını istiyoruz. Altını çizerek açıklıyorum, önümüzdeki yeni sürecin bir sonucu olarak; ayrıntılı bir bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalı, mutlaka uygulanmalıdır.

MİLLETİMİZ ŞER ODAKLARINA KARŞILIK VERME ZAMANININ GELDİĞİNE İNANMAKTA

Türkiye’nin güvenliğini, milli birliğini ve bütünlüğünü hedef alan husumet cephesinin, hayata geçirmeye çalıştığı alçak senaryo karşısında Türkiye’nin hareketsiz kalması düşünülemez. Milletimiz, geleceğimize kastetmek isteyen iç ve dış merkezli şer ittifakına ve ihanet odaklarına hak ettikleri karşılığı verme zamanının geldiğine inanmaktadır.

Herkes üstüne düşen sorumluluğu basit siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Allah muhafaza, bu yapılmazsa üzerinde siyaset yapacağımız bir ülke ve uygun bir zemin gelecekte aransa bile bulunamayacaktır.

Bu amaçla Milliyetçi Hareket Partisi, bütün kesimleri milli hassasiyetlerimiz konusunda çok dikkatli davranmaya ve düşünmeye davet etmektedir. Gelişmeler ne şekilde cereyan ederse etsin akıllardan çıkarılmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmesine, ortak değerlere dayanan milli birliğimizin tahrip edilmesine hiçbir hainin gücü yetmeyecektir. Bundan kimse şüphe duymamalıdır.

TERK EDİLECEK İLİMİZ YOKTUR

Huzurunuzda bu vesile ile bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlılığını vurgulamak istiyorum: Verilecek toprağımız, çizilecek sınırımız, kaybedilecek insanımız ve terk edilecek ilimiz yoktur. Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan etnik tahrikleri hayasızca sürdürmeye, etnik köken farklılıklarına dayalı bir ayrışma, bölünme ve çatışma sürecini Türkiye’nin karşısına çıkarmaya yeltenenler tarihi bir hataya düşecekler, ağır sonuçlarla yüzleşeceklerdir.

PKK’nın maşası mihrakların, devlete, Anayasaya ve kanunlara meydan okuyarak sürdürdükleri provokasyonların hukuk düzeni içinde karşılığını bulması acil bir konu olarak artık önümüzdedir.

Teröristler bugün sadece dağlarda aranmamalıdır.

Sözcüleri ve temsilcileri vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmişlerdir ve onlara karşı devlet vakarı hukuk sınırları içinde kesinlikle devreye girmelidir.

Anayasamızın değişmez hükümlerinde ifadesini bulan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve üniter yapısına alenen aykırı olan bölücü emeller fani bedenimizi çiğnemeden sonuç alamaz.