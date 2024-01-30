MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinizi saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Sarıyer’deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu menfur eylemi lanetliyor, aileye başsağlığı diliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinde vazgeçmiyor. Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı. Teröre ve destekçilerine asla fırsat verilmemeli.

Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerin, çetelerin, kanun kaçaklarının oyun alanı olamaz olmamalıdır. Suç ve suçluyu tolerans diye bir şeyden asla bahsedilmemelidir.

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Karanlıktan karanlığa mekik dokuyan sözde aydınları çekip çıkarmak için mücadele veriyoruz. Türkiye medarı iftiharımızdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği yegane gayemizdir. Türkiye’ye karşı risk ve tehditlere atıl durmayacağız. Türkiye vizyonunu gerçekleştirmenin amacındayız. Milletimizin oyalanacak takati kalmadı.

Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalı. Türkiye’mizin son 55 yılına damga vuran MHP gücünü milletimizin hayır duasından almakta.

Sömürgeleşen muhalefeti cesaretle tenkit etmekle beraber, Türkiye'nin belini bükmeye çalışan güruhun karşısında durmak temel görevimizdir.

'CUMHUR BİZİM TÜRKİYE HEPİMİZİNDİR'

Milletimiz oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. İmtiyazlı bir azınlıktan asla söz edilemez. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri fırsat eşitliğidir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir.

MHP 31 Mart’a inanmışlıkla hazırlanmakta. Mersin açık hava toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşti. Vatanperverlerin sesi işitildi. Mersin Cumhur İttifakı’nda kenetlenmiştir. Mersin’e ambargo koyan bölücülere izin yoktur.

31 martta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Çok çalışacağız. Heceyi gündüze katacağız. 31 Mart’a kadar yorulmayacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Yol haritamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz.

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YEREL SEÇİM MESAJI: 31 MART'TA BİLEKLERİNİ BÜKECEĞİZ

Varsın birileri demlensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart’ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz.

Türkiye kızılelmanın istikametindedir. Cumhur İttifakı ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur.

'DEMLENMEK CHP’YE İYİ GELMEMİŞTİR'

DEM'lenmiş CHP, DEVA, serok ve diğerleri, terörist başı Gülen'in ve sömürgecilerin hizasındadır. CHP Genel başkanın nafile bir söylemdedir. Zillet tutmadı ittifakın çatı ismi olarak Türkiye’yi kullanacaktır. Demlenmek CHP’ye iyi gelmemiştir. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle döndüreceksiniz. Kara mizah değilse nedir. Kılıçdaroğlu’nun adını silmenin neresi vefalık. PKK bu ittifakın neresinde. Demcilere hayranlığı el etek öpmen ittifak için mi? Başka irtibatların var mı? Dem’den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.

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DAVUTOĞLU'NA SERT TEPKİ

Davutoğlu’nun hezeyan verici konuşmasının bir kısmı dikkatimi çekti. Gerçekleri çarpıp inkarını özetleyen müessir bir söz vardır. Savunulacak bir şeyi kalmayanlar her şeyi inkar ederler. Öyle inkar ederler ki şeytan bile şeytanlığından utanır. Senin özünde kir tutmuş temizlenmek epey emek sarf etmen gerek. Davutoğlu masalı bırak bizi bilen bilir. Senin sicilini bilir. Millet davası güdenler hiçbir makama talip olamaz, senin sicilin malum. Doğrudur; 7 Haziran 2015’te Başbakanlık makamı doğrudan bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye’nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi şeref görevi saydım. Bundan pişman olmadığım gibi bugün aynı duruşu gösteririm. Hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Sen başbakanlık makamını terk etmedin anlaşılan kapının önüne konuldun.

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Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok. Meslek edinmişler kavga ve krizden geçinmeyi. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medarı iftiharıdır. Cumhur İttifakı'nı anlamak bozguncuların harcı değil.

'İSRAİL SOYKIRIMIN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR'

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı bağlayıcıdır, çok önemli bir karardır. İsrail soykırımın bedelini ödeyecektir. Ülkemizin barış için ısrarlı temasları, Gazze’de insanların yanında olması imrenilecek bir diplomasi başarısıdır. İsrail ve Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmeli. Netanyahu’nun sözleri ilkel bir saptırmadır. Zalimlerin sonu yoktur. İsrail İslam coğrafyasına saplanmış paslı hançerdir.

'ABD, TÜRKİYE'YE F-16'YI ONAYLAMALI'

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ABD artık iniştedir, içten çözülmektedir. Terör örgütleri ile ilişkisini kesmek zorundadır. ABD komşu coğrafyalardan çekilmelidir. Coni insandır da Mehmet’imiz insan değil midir? İsveç’in NATO’ya katılmasıyla beraber ABD F-16 sarış sürecini bir an önce tamamlamalıdır. Böyle müttefiklik düşman başına