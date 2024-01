Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'yu insanlık lanetleyecek

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bir kez daha gençlerimizle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizle her bir araya geldiğimizde kendimizi gençleşmiş hissediyoruz. Tecrübesiyle 70 yaşında duygu ve heyecanıyla 20 yaşında olan bir kardeşinizin olarak buradayım. Sizlerin zamanının misafiriyiz. Buradaki her bir genç kardeşim yarının iş insanı, siyasetçisi, yöneticisi, sanatçısı ve cumhurbaşkanı adayıdır. Mahalli seçimlerde pek çok genç kardeşimiz ilimizde aday olarak partimizi temsil ediyor.



"SİZLERE GÜVENİYORUM"



Cumartesi günü İzmir'deydik. Hamza Dağ kardeşimiz, gençlik kollarından yetişme ve şuan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Adana adayımız aynı şekilde gençlik kollarında yetişme. Belediye yönetiminde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor. TBMM'de gençlik kollarından yetişme 20'den fazla vekilimiz var. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Ben sizlere güveniyorum. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan 'Ben varım' cevabı veren gençlik hayalimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gençler öyleyse size soruyorum. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mıyız? Hedeflerimize yürümeye hazır mıyız? Mukaddes emaneti ne yaptınız diye sorulduğunda alnı ak şekilde cevap vermeye hazır mıyız? İşte benim milletimin gençliği bu. İşte benim gönlümün gençliği bu.

"SİZ KARANLIĞI AYDINLATAN GENÇLERSİNİZ"



Hayat doğumdan ölüme kadar süren ve nesillerden nesillere aktarılan bilgi devri daimidir. Kendinizi geliştirmeyi bıraktığınız anda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Ben sizin bu heyecanınızı görünce 31 Mart akşamı artık Nebi kardeşimin emaneti devraldığı akşam olarak görüyorum. Siz şuanda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir. 'Babalar sözünü tutar' biliyorum da asıl siz tutacaksınız. Kendi zihin hazinemizi sizlere yana gençlere açmazsak tarih önünde sorumlu oluruz. Gençlik buluşmalarını böyle bir vesile haline de getiriyoruz. Rabbime hamd ediyorum 'Ya Rab bana böyle bir genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamdolsun'. Yeni iletişim mecraları klasik usulleri tehdit ediyor olsa da biz onları kullanarak sizlerle muhabbetimizi devam ettiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda ilerlerken hiçbir mecrayı hiçbir mesajı ihmal etme lüksümüz yok. Diğer mecraları kullanarak herkesle özellikle gençlerle mesai yapacağız.



"TÜM SÖZLERİMİZİ TUTTUK"



Önümüzdeki günlerde Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde gençlerle bir arada olacağız. Türk siyasetinde gençleri merkeze alan tek parti AK Parti'dir. Bakmayın seçim döneminde gençlik edebiyatı yaptıklarında, onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir. Seçim beyannamemizde gençlerimize yönelik taahhütlerimiz vardı. Bu taahhütleri şimdiden yerine getirdik. Tüm sözlerimizi tuttuk veya adımın attık. Belediyelerimiz gençlere hizmet için yarış içerisinde. AK Partili belediyeler gençlerimizin hizmetine binin üzerinde spor salonu sundu. Milet bahçelerine kadın kıraathanelerini yapacağız. Çünkü AK Parti bir farklılığın ortaya çıktığı oluşumdur. 4 bin 300 tesisi hizmetinize sunduk. Bunlar son 5 yılda sizlere kazandırdığımız hizmetler. Gençler buraya Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Biz getirdik. Bizden önce Eskişehir'de hızlı tren diye bir şey var mıydı? 3 gidiş 3 geliş otoyolları kim yaptı? Bunların böyle bir şeyi var mı? Yok. Üniversite, şehir hastanesi bunları kim yaptı? Bunlar nerede? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Gençlerin tüm derdi sıkıntısı gündemimizde. Merak etmeyin, hepsinin farkındayız. Bundan önce nasıl çözdüysek, yine biz çözeceğiz. Gençlerle buluşmaya devam ederek, onların enerjileriyle yenilenmeye devam edeceğiz.



SORU-CEVAP



MUHALEFETİ NASIL BULUYORSUNUZ?

Şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten en ufak bir farkı yok. Muhalefet geçmişten daha kötüye gidiyor. Şu an zaten paramparça olmuş durumdalar.



ESKİŞEHİR'İN SORUNLARI



Ben şöyle girim. Biz İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur. Biz öyle aldık. İstanbul susuzdu ve tankerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı. CHP'nin yapısı bu. Karakteri, cibiliyeti bu. Nebi kardeşimizle biz burayı alacağız. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Merkezi yönetim olarak iş başında olduğumuz zaman DSİ bizde. Yerel yönetimle el ele verip Eskişehir'in susuzluğunu gidereceğiz. Kentsel dönüşüm noktasında en güzel adımları atarak, Eskişehir'i modern bir yer haline getireceğiz.



"İKİNCİ UÇAK GEMİMİZİ KENDİ TERSANEMİZDE YAPACAĞIZ"



Bunlar turistik gezinin tanımını bile bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun, bunun adını turistlik gezi koyuyorlar. Uzaya yolculuk yapan bu iktidar, değişik ülkelerle işbirliği yaparak, Alper'i ve arkadaşlarını yetiştirmişiz. Birçok hazırlık yapmışız. Bu kadar parayı harcamaya değer mi diye bir yaklaşım gösteriyorlar. Bu kadar faturayı ödemek ancak adam gibi adamın işidir, devlet gibi devletin işidir. Bunun getirisini düşünemeyecek kadar bunlar zavallı. Uzaya gidişlerde kendi imkanlarımızı yapar hale geleceğiz. Savunma sanayisinde yaptığımız gibi. Bunlar olmadan devlet olamazsınız. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin savunma sanayisinde gücü yüzde 20 idi. Şimdi yüzde 80'e çıktık. Hedef yüzde 100 yapmak. Bunu yapamadığınızda pısırıklar size kafa tutar. Şimdi ikinci uçak savaş gemisini yapacağız hem de kendi tersanemizde yapacağız.



"NETANYAHU'YU İNSANLIK LANETLEYECEK"



Lahey Adalet Divanı'nda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz beklediğimiz neticeyi aldık ama yeterli değil. Bunu çok daha genişletme derdindeyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti bu davayı açtı. Cumhurbaşkanına teşekkür ettim, 'Yanınızdayız ama bunu devam ettirelim' dedim. BM Genel Kurulu'ndan çıkan karar çok önemliydi. 121 ülke İsrail soykırımını kabul etti. ABD yanında 8-9 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş yanımıza geliyor. Netanyahu kan kaybediyor. Ülkesinde de lanetleniyor. O çocukların, kadınları ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak ve sonunda zafer Hak'ka inananların olacak.