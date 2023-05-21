MHP lideri Bahçeli: Kararı yarım bırakmayalım, Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok değerli Gaziantepliler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bu muhteşem katılım ve özündeki samimiyet ve coşku Gaziantep'i bir kez daha ayağa kaldırmıştır. Gaziantep Millî Mücadele döneminde mücadelenin özü ve sıfatını almış, bugün Türk ekonomisin en önemli kişilerini yetiştiren yıldız bir ilimiz olmuştur. O yüzden Gaziantep'in Türk ekonomi ve siyaset hayatında çok önemli bir yeri olmalı. O yüzden mutlaka doğru olanı seçmelidir. 14 Mayıs'ta önemli bir seçim oldu. Bu seçime milletimiz, yüzyılın seçimi özelliğini vererek siyasi partiler arasında çok önemli bir yarışı başlattı. Bu yarış depremin yangınların selin çok büyük yararlar açtığı bir dönemde Yapılmış olan bir seçimdir. Böyle bir seçimde Cenabı Allah lütfetti acı içerisinde geçen bir süreç içirişinde Türk milleti için önemli ir karar aldı. Bu karar Cumhurbaşkanlığı sistemini devamını kararıdır. Bu karar güler yüzlü insanların yaşadığı bir toplum ve kalkınmanın adımın işareti olmuştur. Ancak bu kararın son mührünü vurmak gerekir. Ne bu karar yarıda kalsın ne de bu kudretli insanlar görevinden alınsın. O yüzden bu kararı yarım bırakmayalım. Onun için 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi bu seçimde gelecek vaad etmelidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmaya muktedirdir. Bunun için sandığa gitmelisin, Türkiye için vatanım için Recep Tayyip Erdoğan demelisiniz.