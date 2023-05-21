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MHP lideri Bahçeli Hatay'da: Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı

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#Devlet Bahçeli#MHP#Secim2023
MHP lideri Bahçeli Hatayda: Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 15:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da afetzedelere hitap etti. Bahçeli, konuşmasında "Eğer ülkede geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu felaket esnasından 50 bini aşkın vatan evladı hakkın rahmetine kavuştu. 100 bini aşkın vatandaşımız yaralandı, Türkiye’nin bütün hastanelerine sevk edildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hataylı kardeşlerim geleceği birlikte kucaklayan anlayışla sizlerle görüşlerimi paylaşmak isterim.

Türkiye’de büyük çevre neler yapılabileceğini ifade etmek yerine siyasi hedefler gütme çabasına girdiler. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde bakanlarıyla, Mehmetçik'le, millet olarak el ele vererek sizlerin yanında olmaya planlamışlar ve gayret göstermişlerdir.

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KOALİSYONLAR OLSA FELAKETİN ALTINDAN KALKMAK MÜMKÜN OLMAZDI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlü devlet anlayışı, usulü ile beslenme problemini milletçe çözme yoluna gitmiş önce çadırlar sonra konteynerler ile insanlarımıza moral sağlama içinde olmuşlardır. Eğer ülkede geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamını taşımaz. Bunu söyleyenler darbelerin, parlamenter sistemin uşakları olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılı olmuştur, bu sistemi değiştirmek Türkiye’ye ihanet olur. Yapılan hizmetleri durdurmamak gerek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini yaşamaya ülkeyi hazır hale getirmeliyiz. Fitne-fesata aldırış edemeyiz.

Milletimiz parlamenter sistem çürümüştür dönüşü olmaz dedi. Büyük bir farkla milletimiz Cumhur İttifakı’nı başarılı kıldı.

MHP lideri Bahçeli Hatayda: Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı



Yasamada bu başarı sağlanmışsa yürütmede de başarı sağlamak lazım. Yürütmede başarılı olmak sayın Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yapmaktır. 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde açık ara sayın Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır.

Terörün, FETÖ’nün kökü kazınmalı. Güçlü bir yönetimin devamı şart. Birçok AB dergilerinde Türkiye’de yönetimi değiştirmek için çabaladılar. Türkiye’de malum kişiler de sözcülüğünü yaptılar. Bir tek şeyi başaramadılar, ABD’nin çocukları Hans, Sam, Henryler alayınıza birden sesleniyorum, kiminle iş birliği yaparsanız yapın Erdoğan’ı sizlere ezdirmeyiz. Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yaparak milletimin bir cevabı olsun.

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28 Mayıs’ı 29 Mayıs’ta fetihle özdeşleştirerek millet iradesinde perçinleştirecek bir zafer bekliyoruz.

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#Devlet Bahçeli#MHP#Secim2023

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