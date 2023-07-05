MHP Lideri Bahçeli: Biz Fransa’ya benzemeyiz

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Bahçeli özetle şunları söyledi: “Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için çetin bir sınavdır. Çok nazik bir konudur. Telaşa kapılmadan tedbir geliştirmek, taşkınlıklara prim vermeden de tetikte olmak durumundayız. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri bu kapsamdaki siyasetimizin ana fikir ve felsefesidir. Fransa’daki olayların Türkiye’ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa’nın Mudanya ve Kocaeli’nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini bildirmek istiyorum. Türkiye, Fransa’ya benzemez. Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın.

VATANDAŞ İSVEÇ‘E SICAK BAKMIYOR

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İSVEÇ’in NATO’ya dahil olma süreci oldukça karmaşık ve gelgitlidir. Türkiye’nin iadesini talep ettiği PKK’lı ve FETÖ’cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte; hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın güvencesini paylaşıyorum. Türk milleti İsveç’in şu hal ve görünümüyle NATO’ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır.”