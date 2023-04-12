MHP Kocaeli İl Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanı'na hapis cezası

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Kentte 18 Kasım 2021’de yaşanan olayda, MHP eski MKYK yedek üyesi Erkan Azeri ile dönemin MHP Darıca ilçe Başkanı Yücel Bektaş arasında bir sosyal medya paylaşımının yorum kısmında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve dönemin MHP Darıca ilçe Başkanı Yücel Bektaş, Erkan Azeri’nin evine gitti. Burada taraflar arasındaki tartışma devam etti.

Erkan Azeri'nin yakınlarının durumu polise haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Nuri Demirbaş, Abdulkadir Özdemir ve Yücel Bektaş hakkında ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘tehdit’, ‘birden fazla kişi ile tehdit’, ‘birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlamalarıyla dava açıldı.

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Abdulkadir Özdemir-Yücel Bektaş-Murat Nuri Demirbaş...

Gebze 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında sanıklara, birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 8'er ay hapis, diğer suçlamalardan beraat kararı verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını da kararlaştırdı.

Erkan Azeri...